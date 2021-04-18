Подписан Протокол о сотрудничестве между ТЮРКСОЙ и Министерством культуры Сербии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Министерством культуры и информации Сербии подписан протокол об укреплении сотрудничества в области культуры, передает Trend.

В церемонии подписания протокола, состоявшейся 16 апреля 2021 года в столице Сербии городе Белграде, приняли участие министр культуры и информации Сербии Майа Гойкович и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, а также посол Республики Казахстан в Сербии Габит Сыздыкбеков, новый посол Турецкой Республики в Сербии Хами Аксой, временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Сербии Эльнур Гулиев и депутат сербского парламента Драгомир Карич.

После церемонии министр Майя Гойкович отметила, что данный протокол будет способствовать дальнейшему развитию культурных и исторических отношений. Заявив, что протокол сотрудничества допускает свободный обмен идеями и опытом, Гойкович подчеркнула следующее: «Мы подробно обсудили вопросы о сферах, в которых мы можем развивать наше сотрудничество. В результате переговоров было достигнуто понимание, что стороны могут взаимодействовать во многих областях, особенно в сфере кино, театра, музееведения, в области музыки и архивных дел».

Гойкович также обратила внимание на то, что подписанный документ составляет правовую основу для многолетнего сотрудничества между ТЮРКСОЙ и Сербией.

В своем выступлении генсек Касеинов подчеркнул, что данный Протокол, подписанный между ТЮРКСОЙ и Сербией, будет способствовать развитию межкультурного взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества во имя мира во всем мире и, в соответствии с основополагающей философией Организации, объяснит богатство нашей культуры не только среди тюркских народов, но и во всем мире. Он также отметил, что это будет важным шагом в продвижении всех материальных и нематериальных культурных объектов и ценностей Сербии в странах и регионах-членах ТЮРКСОЙ.

Руководитель ТЮРКСОЙ Касеинов также напомнил, что ТЮРКСОЙ организует мероприятия по всему миру, чтобы укрепить узы братства между народами и добавил следующее: «Новый уровень взаимодействия, достигнутый в результате заключения настоящего протокола между Министерством культуры Сербии и ТЮРКСОЙ, безусловно, станет примером для других стран. Хочу также отметить, что народы наших стран и регионов имеют много общего. Наше общее видение - сохранение наших традиций».