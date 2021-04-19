Великое возвращение – в Баку пройдет питчинг 26-ти кинопроектов

Культура 19 апреля 2021 19:43 (UTC+04:00)
Великое возвращение – в Баку пройдет питчинг 26-ти кинопроектов

БАКУ /Trend Life/ - Завершился художественный отборочный этап конкурса проектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış («Великое возвращение»), объявленного Министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Цель конкурса – поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа, стимуляция деятельности государственных студий и независимых продюсерских центров, работающих в этом направлении, пропаганда национально-нравственных и общечеловеческих ценностей через фильмы, а также создание кинолент о Великой Победе в Отечественной войне.

Представленные на конкурс проекты посвящены Великой Победе нашего народа в Отечественной войне, героической борьбе азербайджанских военнослужащих за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, а также единству и деятельности граждан Азербайджана в тылу.

На данном этапе конкурса членами жюри было отобрано 26 проектов, которые получили право участвовать в следующем этапе – питчинге. Среди принятых проектов один представлен телеканалом, шесть – государственными студиями, а 19 – независимыми продюсерскими центрами.

Питчинг конкурса состоится в апреле, процесс будет транслироваться в онлайн-формате на странице Госфильмофонда Азербайджана в социальной сети.

На этом этапе решением жюри будет отобраны лучшие проекты. Победители будут объявлены 30 апреля 2021 года. Эти фильмы будут сняты представившими их компаниями по заказу и финансовом обеспечении Министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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