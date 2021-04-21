Старинный тар 1744 года и великое искусство - исследовательская деятельность Международного центра мугама

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в рамках системно осуществляемой теоретической и научно-исследовательской деятельности успешно реализует интересные проекты по изучению, пропаганде и популяризации мугамной, ашугской и национальной классической музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В рамках широкомасштабного проекта Dəyirmi masa ("Круглый стол"), реализуемого центром, координатор проекта, доктор филологических наук Гюльгусейн Казымлы и постоянный участник проекта, руководитель лаборатории усовершенствования народных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедов посетили Национальный музей истории Азербайджана НАНА.

Они ознакомились с рядом образцов тара, среди которых уникальная реликвия 1744 года, подаренная великому исполнителю Мирзе Фараджу в 1890-м в иранском городе Решт, а также музыкальные инструменты Мешади Сулеймана и Бахрама Мансурова. Все эти мастера исполнения на таре оставили глубокий след в исполнительском искусстве Азербайджана.

Мамедали Мамедов отметил, что он измерил параметры составных частей данных инструментов для их сравнения с современными образцами.

Отметим, что Международный центр мугама свою исследовательскую деятельность осуществляет в рамках таких проектов, как Unudulmayanlar ("Незабываемые") и Dəyirmi masa.

Руководитель проектов и автор идеи - народный артист Азербайджана, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов.

В числе реализованных центром мероприятий можно назвать состоявшуюся в 2018 году научно-теоретическую конференцию "Азербайджанский тар вчера, сегодня и завтра", посвященную азербайджанскому музыкальному инструменту, который играет исключительную роль в мугамном искусстве, научно-практическое мероприятие на тему "Системы измерения и определение коэффициентов азербайджанского тара, семейства тара", где мастерам тара была предоставлена информация о его размерах и параметрах, установленных при изготовлении музыкального инструмента.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)