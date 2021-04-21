Состоялся виртуальный международный фестиваль "Şərqin Muğam Sədası"

Культура 21 апреля 2021 17:56 (UTC+04:00)
Состоялся виртуальный международный фестиваль "Şərqin Muğam Sədası"

БАКУ /Trend Life/ - Состоялся виртуальный международный фестиваль «Şərqin Muğam Sədası» (Эхо мугама Востока), организованный социальной платформой Azərbaycan Mədəniyyəti (Азербайджанская культура), сообщили Trend Life организаторы.

Руководитель Azərbaycan Mədəniyyəti Ниджат Муслимов отметил, что главная цель социальной платформы – пропаганда жемчужин национального культуры, представление наших корифеев и мастеров искусства, особенно среди молодежи страны, международной общественности и в зарубежных странах посредством соцсетей.

Одной из задач фестиваля «Şərqin Muğam Sədası» стала пропаганда азербайджанского мугама, который включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Фестиваль проводился онлайн на двух языках – азербайджанском и английском. В нем участвовали представители Азербайджана, Турции, Пакистана, США, Чехии, Франции и других стран, которые поделились мыслями о развитии древнего музыкального искусства за рубежом. Было отмечено, что мугам – это форма национальной музыки, принадлежащая народам Востока. В азербайджанской народной музыке существуют 7 основных ладов или мугамов: Раст, который рождает чувство бодрости и смелости, Шур – веселое, лирическое настроение, Сегях – чувство влюбленности, Шюштер – глубокую печаль, Чахаргях – возбуждающее и волнующее чувство, Баяты-Шираз – грусть и Хумаюн – глубокую горечь. Мугам – носитель лучших качеств, присущих азербайджанскому народу. В основе его философии такие чувства, как привязанность к земле и корням, патриотизм, чувство национального достоинства, гостеприимство, доброта, милосердие и эмоциональное богатство. Композиции мугама представили Улькер Оруджева, Нармин Мирзоева, Тюркан Сафарова и Гюнель Искендерова.

(Автор: Вугар Иманов)

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