В Баку появилась особая театральная сцена для людей с ограничениями по слуху (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Инклюзивный театр – уникальное направление в современном театральном искусстве, позволяющее людям с физическими и ментальными особенностями найти своё место на сцене. Актёры инклюзивного театра – люди с синдромом Дауна, аутизмом, церебральным параличом, глухотой, слепотой. В инклюзивном театре находит живое воплощение истина о том, что настоящее искусство выше любых ограничений.

В рамках проекта Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Инклюзивный театр" прошла первая встреча с участниками, которые прошли кастинг в виртуальном формате, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В кастинге приняла участие молодежь с ограничениями по слуху.

Директор театра, заслуженный деятель искусств, автор проекта Алигисмет Лалаев поделился планами. Было отмечено, что инклюзивный театр является молодым направлением в искусстве, которое только недавно стало развиваться в Азербайджане. Это понятие происходит от английского слова "включение", то есть инклюзивный театр - это театр включения, вовлечения. Изначально он воспринимался в качестве необходимой для особенных детей арт-терапии, однако сейчас во всём мире прослеживается тенденция восприятия человека и художника вне зависимости от его физических возможностей. Наравне с профессиональными актерами, люди с особенностями развития стараются показать свой творческий потенциал. Проект (встречи, репетиции и т.д.) будет реализовываться Творческой студией театра с учетом текущей ситуации в связи с пандемией в основном в онлайн-формате.

Художественный руководитель проекта – председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, генеральный продюсер – доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов, участники – актер театра и кино, народный артист Пярвиз Мамедрзаев, заслуженный деятель искусств, режиссер Аскер Аскеров.

Во встрече приняли участие председатель общественного объединения "Səssiz dünya" Аида Сафарова, учредитель "Səssiz dünya" и видеоблогер Махмуд Сафаров, актер Бакинского театра детей и молодежи Тофиг Искендерли.

Собравшиеся поделились мнениями о реализации проекта. У инклюзивного театра есть дополнительная цель – адаптация и социализация людей с особыми потребностями. Это не только творчество и педагогика, но и социальный проект. Как и любое творчество, инклюзивный театр – это искусство отношений, разговор о принятии, искренности и непредвзятости искусства и помощи обществу в том, чтобы стать чувствительнее к переживаниям другого человека.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)