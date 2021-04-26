Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО)

Культура 26 апреля 2021 12:56 (UTC+04:00)
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя с успехом принял участие в Международном театральном онлайн-фестивале "Театр. Территория единения", который прошел во Владимире, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Исполнитель роли моноспектакля "Sözsüz" ("Без слов"), поставленного Исой Асадовым по произведению Сэмюэля Беккета "Действие без слов", заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов был признан лауреатом фестиваля.

Задом наперед на сцену вылетает человек. Он падает, моментально вскакивает, отряхивается, отходит в сторону, задумывается. Немного подумав, человек идет направо, за кулисы. Моментально вылетает назад, на сцену, падает, вскакивает, отряхивается, отходит в сторону, задумывается. Так начинается этот спектакль. Взрослый мужчина, как обаятельный и прелестный мальчик познает мир, находясь в пустыне. Под ослепительным светом он делает это на языке жестов, при этом постоянно складывает и разворачивает свой носовой платок. С неба к его ногам падают куб, мячик, и думает, что с ними делать. Неожиданно у него забирают мячик, а затем появляется подвешенная бутылка с водой. Герой хочет ее достать, но ему это не удается, несмотря на многочисленные попытки. Он устает, он в панике, хочет повеситься, но обрывается сначала веревка, а потом крюк. Но ему возвращают мячик, и он засыпает на нем совершенно счастливым. В это время начинается дождь, но ему уже это не важно. Он уже не слышит и не видит этот подарок судьбы. В небольшом одноактном спектакле как бы отражена вся человеческая жизнь - постоянные попытки достичь желаемого, трудности и воплощение мечты, успехи и обидные поражения, отчаяние и дар небес...

В фестивале было показана более 20 моноспектаклей коллективов России, Польши, Болгарии, Израиля, Монголии, Украины, Молдовы, США, Испании, Казахстана, Эстонии, Сербии и т.д. Фестиваль был организован Международным союзом театральных фестивалей и Владимирским академическим театром драмы.

(Автор: Вугар Иманов)

Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский актер в пустыне боролся за жизнь, и признан лучшим почти 15 странами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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