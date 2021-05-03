В Ташкенте и Самарканде пройдут "Дни литературы и искусства Низами Гянджеви и Алишера Навои"

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане с 30 мая по 3 июня пройдут "Дни литературы и искусства Низами Гянджеви и Алишера Навои", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт центра.

Серия мероприятий будет организована в Ташкенте и Самарканде по случаю Года Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя, а также 580-летия со дня рождения мастера слова Алишера Навои.

В Государственном музее литературы имени Алишера Навои в Ташкенте состоится презентация произведения великого узбекского поэта "Хамса", переведенного на азербайджанский язык профессором, тюркологом Рамизом Аскером.

31 мая в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои пройдет международная конференция "Творчество Низами Гянджеви и Алишера Навои - предмет гордости тюркского мира, вершина мировой литературы". Планируется, что в ней также примут участие ученые из Азербайджана и Турции.

Первого июня в Институте востоковедения имени Абу Райхана Бируни Национальной академии наук Узбекистана пройдут выставка "Произведения Низами Гянджеви и Алишера Навои в миниатюрах" и презентация "Хамсе" ("Пятерица") великого Низами Гянджеви (это произведение впервые полностью переведено на узбекский язык).

Второго июня перед Самаркандским областным театром музыки и драмы имени Хамида Алимджана состоится концерт под открытым небом "Низами Гянджеви и Алишер Навои - вершина нашей дружбы и литературных связей". На нем выступит Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева.

В рамках мероприятий, запланированных в Самаркандском государственном университете, предусмотрен показ документального фильма "Золотой мост", созданного по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева и посвященного дружбе народов Азербайджана и Узбекистана.

В рамках проекта ведущим библиотекам Узбекистана будет передана книга Низами Гянджеви "Хамсе", переведенная на узбекский язык, а также книги о творчестве поэта.

Поддержку в организации мероприятий окажут министерства культуры Азербайджана и Узбекистана, Союз писателей Узбекистана, посольство Азербайджана в Ташкенте, Общество дружбы "Узбекистан–Азербайджан", Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, Институт востоковедения Национальной академии наук Узбекистана имени Абу Райхана Бируни, Исполнительная власть Самаркандской области, а также Узбекская государственная филармония.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)