Солисты Международного центра мугама исполнили Türk Yılmaz Marşı (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и Бакинский институт Юнуса Эмре в рамках сотрудничества реализовали музыкальный проект, сообщили Trend Life в Центре.

В рамках проекта солисты Международного центра мугама – заслуженный артист Илькин Ахмедов и ханенде Алмаханым Ахмедли – исполнили марш Türk Yılmaz Marşı, автором которого является Кязым Карабекир Паша.

Отметим, что Международный центр мугама активно расширяет международное сотрудничество с учреждениями культуры и искусства и соответствующими организациями ряда стран. В сотрудничестве с этими учреждениями Международный центр мугама реализовал ряд успешных проектов.

Кязым Карабекир Паша – турецкий военный и политический деятель, родился 23 июля 1882 году в Стамбуле. Личность Кязыма Карабекира Паши занимает особое место в истории Азербайджана, в частности Нахчывана. В 1918–1920 годах войска, возглавляемые Кязымом Карабекиром Пашой, помогли предотвратить агрессию армянских дашнакских бандформирований в Нахчыване.

Кязым Карабекир Паша скончался 26 января 1948 года в Анкаре.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)