10 лет без Вагифа Ибрагимоглу – Великого экспериментатора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 12 мая 2011 года. После продолжительной болезни на 62-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана, основатель и главный режиссер Государственного театра YUĞ Вагиф Ибрагимоглу…Таким был этот день, тяжелый для поклонников его театрального искусства, когда мы потеряли Мастера, Великого экспериментатора…

С тех пор прошло 10 лет, живет его театр, ставят его спектакли, живет память…

В одном из интервью Вагиф Ибрагимоглу сказал: "Из природного оптимизма предпочитаю думать не о находящейся передо мной пропасти, а о том, как проложить над ней мост. Может быть, эта позиция связано с моей профессиональной деятельностью, как однажды сказал Аристотель: "Жизнь коротка, искусство вечно". Один сумасшедший бросил в колодец камень, десять умных не смогли достать этот камень оттуда. Когда-то я захотел стать сумасшедшим, очень старался, пытался, трудился - но без толку, ничего не вышло. Я завидую всем тем, у кого это получилось, но и однако же, видимо, вынужден быть умным".

Вагиф Ибрагимоглу Гасанов родился 18 октября 1949 года в поселке Мярдякан города Баку. Выпускник факультета кино и драматического актерского мастерства Азербайджанского государственного института культуры и искусства. Был актером и Государственного театра юного зрителя, главным режиссером Государственного театра музыкальной комедии, художественным руководителем Экспериментальной театра-студии при Театральном обществе Азербайджана, также ставил спектакли в Турции и Эстонии. Но главным в творческой жизни, бесспорно, стал театр YUĞ, где ставил неординарные спектакли под овации и аншлаги зрителей. Режиссер создал свое детище в 1989 году при Учебном театре Государственного национального драматического театра. На этой сцене поставил более 80 спектаклей.

"Я и мои подопечные обретали полную свободу - в выборе репертуара, акцентов, сценических форм, манеры, обращаемых зрительному залу идей и многого другого? В условиях сложного переходного времени мы обретали право на собственные адекватные ответы на самые судьбоносные вопросы из тех, которых ждало общество – разве это не бесценный подарок! Когда сформировалась уверенность, что только концептуальное мышление может дать желаемый эффект, что отдельными работами многого не скажешь, мы и стали двигаться "проектными" шагами".

Затем YUĞ обосновался на малой сцене Государственного национального драматического театра, а в 1992 году получив статус государственного.

"Творческая деятельность театра "Йуг" основана на "театральной поэтике психософии". Предметом этой поэтики (псих - душа, а софия - мудрость) служат мудрости человеческой души, углом наблюдения - фундаментальные гуманитарные науки (в том числе социология), а средством языка-выражения - "словарь" современного театрального мышления. По форме главное для нас - самобытность, непохожесть, многообразие. А вот по мысли… Тут нашу основную и, пожалуй, единственную задачу я скорее всего сформулировал бы как стремление сделать театр местом, где зритель встречается с самим собой. Выявляя в человеке его духовное начало, мы возвеличиваем и нравственные принципы, а успеха на том поприще позволяет добиваться лишь талант".

Вагиф Ибрагимоглу также выступал как в актер, в том числе в постановках других режиссеров. Он считал, что основной задачей азербайджанского театра интеграцию в европейское театральное пространство. Также снялся в около десяти художественных фильмах, среди которых "Юбилей Данте", "Перед закрытой дверью", "Окно печали", "Комната в отеле" и другие. Был председателем художественно-экспертного совета киностудии Narimanfilm. Будучи уже тяжело больным онкологией, в 2010 году впервые в истории театрального искусства поставил полноценный спектакль на основе мейханы "Ребёнок и мы". Последними работами стали спектакль "Визирь Лянкяранского ханства" и одна из главных ролей в фильме Ильгара Сафата "Участок", который в 2010 году был номинирован на "Оскар".

"Каждый человек несет ответственность за то, что он делает. Если в твоих делах и поступках отсутствует высокая нравственность - ты обязательно будешь наказан: на том или этом свете", - говорил Вагиф Ибрагимоглу, который в памяти людей остался именно как высоконравственная Личность и Мастер.

(Автор: Вугар Иманов)