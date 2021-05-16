93-летняя "любимая девушка" Рашида Бейбутова: Он очень часто меня защищал (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во время очередного выпуска развлекательного ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1" было рассказано о творчестве народного артиста СССР, выдающегося исполнителя Рашида Бейбутова и кавалера государственных наград, певца и композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Полада Бюльбюльоглу, сообщает Trend Life. Выпуск передачи был посвящен советской эстраде 60-х годов.

В передаче было отмечено, что Рашид Бейбутов – певец, чью манеру исполнения невозможно было перепутать. Известность к нему пришла после выхода музыкального фильма "Аршин мал алан", который имел оглушительный успех.

Было подчеркнуто, что артист был желанным гостем на "Голубых огоньках" и правительственных концертах, одинаково хорошо ему удавался любой жанр – от оперы и народной песни до эстрады. Азербайджанскому певцу рукоплескал весь Советский Союз.

В ходе выпуска передачи был представлен видеосюжет, где дочь выдающегося исполнителя, заслуженная артистка Азербайджана Рашида Бейбутова делится воспоминаниями об отце.

"Помню его праздничным, потому что я его очень мало видела. Он был постоянно на гастролях, и конечно, папа – это голос, папа – волшебник, папа – талант, папа – любимый…", – отметила она в интервью.

Гостьей передачи стала и заслуженная артистка России, 93-летняя актриса Тамара Чернова, сыгравшая Сашу Верховскую в азербайджанском фильме "Бахтияр" ("Любимая песня"). Вспоминая Рашида Бейбутова, Чернова подчеркнула, что он был необыкновенно чутким партнером.

"Он был очень популярен, но вел себе необыкновенно скромно. Очень часто меня защищал. Был такой случай на первой съемке с Рашидом… Я была выше его, и оператор сказал мне присесть, чтобы мы были одинакового роста. Я ответила, как же я буду играть в таком положении? У нас идет любовная сцена, как мне в таком положении говорить признания в любви…", – вспоминает актриса.

Тогда оператор предложил актрисе сесть чуть ли не на шпагат.

"Рашид молчал и улыбался, а затем сказал: "Хватит издеваться над молодой актрисой". Он попросил принести несколько кирпичей, а затем поставить платформу. Он встал на эту платформу, и как раз получилась необходимая разница в росте", – добавила Чернова.

Воспоминаниями о Рашиде Бейбутове поделился народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу, который тоже был гостем передачи.

"Рашид Бейбутов для меня совершено не посторонний человек, он дружил с моим отцом, который тоже был оперным певцом, учившимся в Италии. Бейбутов часто приходил к нам в дом, я его называл дядя Рашид. У меня даже есть пластинки, подписанные его рукой", – рассказал Бюльбюльоглу.

В ходе передачи была также затронута тема творчества и самого Полада Бюльбюльоглу.

"Учился я на композитора, но душа рвалась петь… Мне хотелось бы упомянуть большую роль редакторов Всесоюзного радио и телевидения, которые искали тогда новые таланты, новых людей. Где-то в 1965 году я впервые попал на Всесоюзное радио и спел песню на азербайджанкам языке", – отметил Бюльбюльоглу.

Кроме того, народный артист Азербайджана вспомнил интересные моменты во время съемок фильма "Не бойся, я с тобой!".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)