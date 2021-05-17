Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО)

Культура 17 мая 2021 09:44 (UTC+04:00)
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из самых крупных балетных фестивалей мира, XXXIV Международный фестиваль имени Рудольфа Нуреева в Казани (Республика Татарстан/Россия), открылся новой постановкой балета великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

Автор хореографии постановки - заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев.

Постановка демонстрировалась и во второй день фестиваля. В спектакле приняли участие балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра, симфонический оркестр и хор Казанского государственного оперного театра имени М.Джалиля.

Музыкальный руководитель спектакля - главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

В исполнении были задействованы национальные инструменты Азербайджана - тар (исполнители - Рамин Азимов и Надежда Медведева), а также национальные ударные инструменты. Партию сопрано исполнила лауреат международных конкурсов Анастасия Кикоть.

Спектакли прошли при полном аншлаге и вызвали огромный интерес среди местной публики. По завершении каждого спектакля публика приветствовала артистов бурными овациями. Ведущие партии в балете исполнили Сергей Уманец и Канат Надырбек (Шахрияр), Анна Самострелова и Ирина Сапожникова (Шехерезада), Лилия Бережнова и Катерина Флория (Нурида) и другие ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра.

Руководство Казанского оперного театра также высоко оценило работу дирижера, хореографа и всех участников этого большого проекта. Генеральный директор театра Руфаль Мухамедзянов отметил особое значение балета "1001 ночь" в развитии и укреплении отношений трех известных театров – Мариинского, Казанского и Азербайджанского оперных театров.

Отметим, что фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева продлится до 2 июня.

В его программу также включены такие известные балетные произведения, как "Спящая красавица" (18-19 мая), "Лебединое озеро" (20 мая), "Золотая орда" (22 мая), "Корсар" (24 мая) и "Баядерка" (26 мая).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране открыты крупные проекты в области электроэнергетики на сумму около $ 320,2 млн.
В Иране открыты крупные проекты в области электроэнергетики на сумму около $ 320,2 млн.
Bloomberg: Иран готовится увеличить нефтедобычу на случай отмены санкций США
Bloomberg: Иран готовится увеличить нефтедобычу на случай отмены санкций США
Производственные мощности Ирана по добыче меди составляет 100 млн. тонн в год
Производственные мощности Ирана по добыче меди составляет 100 млн. тонн в год
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Уголовное дело по факту гибели азербайджанских пограничников будет расследовать Следственное управление Генпрокуратуры Общество 10:44
Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР в январе-апреле 2021 г. возрос Бизнес 10:33
Развитие инноваций существенно повысит экспортный потенциал Азербайджана в сфере технологий - AZINNEX Экономика 10:33
Европейский банк выделил два транша кредита для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию Энергетика 10:32
В 2 больницах Азербайджана выявлены грубые нарушения при организации питания пациентов Общество 10:27
Цены на нефть колеблются на фоне коронавирусной неопределенности Энергетика 10:26
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 10:14
В Индии зафиксировали за сутки менее 300 тыс. случаев COVID-19 впервые за 26 дней Другие страны 10:11
Резидент Сумгайытского химического промпарка расширяет географию экспорта Бизнес 10:09
Среднемесячная номинальная зарплата по Нахчыванской АР продолжает расти Финансы 10:09
Расширение «Южного газового коридора» будет зависеть от устойчивого рыночного спроса – Еврокомиссия Энергетика 10:03
В школах ряда городов и районов Азербайджана частично возобновились очные занятия (ФОТО) Общество 10:00
Три человека пострадали при землетрясении в Иране Общество 09:56
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю Финансы 09:50
Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО) Культура 09:44
Глава Минэкономики ФРГ заявил, что страна будет вынуждена брать займы вплоть до 2024 года Европа 09:41
Два человека погибли в результате стрельбы в Окленде США 09:33
Завершена модернизация буровой установки Satti для проекта BP на Каспии Энергетика 09:31
Южная Корея может отменить карантин для вакцинированных граждан других стран Другие страны 08:58
Исполнительный директор ЮНИСЕФ попросила G7 пожертвовать вакцины механизму COVAX В мире 08:46
ВВС Израиля нанесли удары по девяти домам командиров ХАМАС Израиль 08:27
В Иране открыты крупные проекты в области электроэнергетики на сумму около $ 320,2 млн. Иран 08:15
В совместном Центре НАТО-Грузия состоялась церемония закрытия учебного курса Грузия 08:07
Бельгийские компании продолжают активную деятельность на азербайджанском рынке – посол Экономика 07:58
Население Казахстана приближается к 19 млн человек Казахстан 07:43
В Японии до рекордного уровня выросло число сторонников отмены Олимпиады в Токио Другие страны 07:18
Илон Маск не исключил возможности продажи биткойн-активов Tesla В мире 06:52
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,94 млн человек Турция 06:28
Байден заявил, что США продолжат переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке США 05:56
Блинкен и Ле Дриан обсудили по телефону Ближний Восток и Нагорный Карабах В мире 05:14
В Айове грузовой поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста США 04:16
Палестинский провайдер из солидарности с Газой предоставил ее жителям безлимитный интернет Другие страны 03:15
Блинкен обсудил снижение напряженности на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии США 02:37
В Торонто произошла стрельба Другие страны 01:51
Число пострадавших при обрушении в синагоге близ Иерусалима превысило 200 Другие страны 01:31
Армия Израиля открыла огонь по палестинцам у заградительной стены на границе с Ливаном Израиль 01:01
Не менее пяти человек ранены в результате стрельбы в Канаде Другие страны 00:27
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Франции Политика 00:22
В результате обрушения в синагоге близ Иерусалима госпитализировали более 160 человек (Обновлено) Израиль 00:16
Сегодня в Азербайджане частично возобновляется очное обучение Общество 00:01
Оксфордский институт о способах улучшения нефтегазового сектора Туркменистана Энергетика 16 мая 23:25
В израильской армии заявили, что из сектора Газа с 10 мая выпустили 3 100 ракет (Обновлено) Израиль 16 мая 23:17
"Барселона" лишилась шансов на победу в чемпионате Испании по футболу Спорт 16 мая 22:54
Конкурс "Евровидение" открылся в Роттердаме В мире 16 мая 22:40
В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 16 мая 22:10
Грузия участвует в международной туристической выставке в Дубае Грузия 16 мая 21:36
Узбекистан и США усиливают сотрудничество в сфере медобразования Узбекистан 16 мая 21:32
В синагоге в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна Израиль 16 мая 21:05
Bloomberg: Иран готовится увеличить нефтедобычу на случай отмены санкций США Экономика 16 мая 20:56
Хакеры атаковали компьютерные системы Министерства здравоохранения Ирландии Европа 16 мая 20:03
В ходе учений осуществляется передислокация боевой авиации азербайджанской армии (ВИДЕО) Азербайджан 16 мая 19:21
Азербайджанец стал чемпионом США по дзюдо (ФОТО) Азербайджан 16 мая 18:53
Привлеченные к учениям танковые подразделения ВС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ВИДЕО) Общество 16 мая 18:16
Состоялось первое заседание Комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время Карабахской войны (ФОТО) Политика 16 мая 18:14
В Азербайджане ОАО «Агросервис» подписало крупный контракт с местной компанией Бизнес 16 мая 18:11
В Армении призвали снять с должности и.о. премьера и президента Армения 16 мая 18:09
Рок и джаз среди азербайджанских ковров Культура 16 мая 18:06
Рост цен на сырье создает предпосылки для потенциального укрепления валют в регионе СНГ - эксперт Финансы 16 мая 18:05
Президент России наградил двух деятелей культуры Азербайджана Социум 16 мая 17:51
Ненефтяной экспорт из Азербайджана в Турцию превысил $163 млн Бизнес 16 мая 17:40
Словенский порт Копер может стать самым быстрым перевалочным пунктом при ввозе грузинских товаров в ЕС Бизнес 16 мая 17:39
Названо число автомобилей, реализованных в Азербайджане в I квартале Транспорт 16 мая 17:35
В Боливию доставили очередную партию "Спутника V" Россия 16 мая 17:34
Туркменский консорциум объявил тендер на приобретение оргтехники Тендеры 16 мая 17:28
На АЭС в Испании произошел пожар Европа 16 мая 17:27
Немцы восхищены азербайджанским актером. Расим Джафар о фильме в стиле Робера Брессона (ФОТО) Культура 16 мая 17:25
Производственные мощности Ирана по добыче меди составляет 100 млн. тонн в год Экономика 16 мая 17:24
Военно-политический кабинет Израиля не обсуждал перемирие в секторе Газа Израиль 16 мая 17:22
Жена Билла Гейтса получила акции на миллиарды долларов после развода США 16 мая 17:11
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ВИДЕО) Политика 16 мая 17:11
В Азербайджане вакцину от COVID-19 уже получили сотни журналистов (ФОТО) Общество 16 мая 17:08
Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии Грузия 16 мая 17:07
Мы всегда чувствуем внимание Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой к удинскому народу - Роберт Мобили Политика 16 мая 17:05
Туркменское агентство объявило тендер на поставку оборудования Тендеры 16 мая 17:03
Трудно поверить, что такая красота как Физули таит мины-ловушки Политика 16 мая 16:59
Греция обнародовала данные по товарообороту с Туркменистаном Бизнес 16 мая 16:58
Названа дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 16 мая 16:53
Экономика Азербайджана в марте 2021 г. продемонстрировала позитивные тенденции – ВБ Финансы 16 мая 16:52
Греция изучает пути дальнейшей диверсификации двусторонней торговли с Туркменистаном Бизнес 16 мая 16:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16 мая 16:41
В Азербайджане названо число членов семей шехидов, получающих соцвыплаты Экономика 16 мая 16:39
В Азербайджане выявлено 472 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 122 человека Общество 16 мая 16:34
Toyota удерживает лидерство в рейтинге самых продаваемых автомобильных марок в мире Транспорт 16 мая 16:30
93-летняя "любимая девушка" Рашида Бейбутова: Он очень часто меня защищал (ВИДЕО) Культура 16 мая 16:27
Первый президент Армении раскрыл причины ее поражения в карабахской войне Армения 16 мая 16:26
Личный состав и военная техника ВС Азербайджана отправлены в район учений (ФОТО) Политика 16 мая 16:17
Курс азербайджанского маната остается стабильным - ВБ Финансы 16 мая 16:08
Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня Европа 16 мая 16:03
В Туркменистане ведется последовательная работа для развития сельского хозяйства Бизнес 16 мая 15:48
Азербайджан и Германия реализуют совместные проекты в сфере сельского хозяйства Бизнес 16 мая 15:45
SOCAR Energy Ukraine временно приостановила реализацию премиального топлива Энергетика 16 мая 15:37
Туристический потенциал города Шуша впервые представлен на международной выставке (ФОТО) Туризм 16 мая 15:35
Выпускница Королевской академии музыки Великобритании: Рай есть, и он в Шуше (ВИДЕО) Культура 16 мая 15:28
Суперкомпьютер "Симург" представлен в Иране Экономика 16 мая 15:18
Грузия увеличила экспорт вин в Россию Грузия 16 мая 15:13
Израиль более чем на треть увеличил импорт химпродуктов из Турции Турция 16 мая 15:13
Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана и AZERLEX GROUP подписали контракт Бизнес 16 мая 15:10
Сирены воздушной тревоги вновь звучат в городе Ашкелон на юге Израиля Израиль 16 мая 15:10
В Азербайджане обнародована сумма страхового взноса по участкам посевного риса Финансы 16 мая 15:06
Правительство Германии выделит в 2021 году для Узбекистана 61 миллион евро целевого финансирования Узбекистан 16 мая 15:06
Все новости