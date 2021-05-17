Произведением Фикрета Амирова открылся один из самых крупных фестивалей (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из самых крупных балетных фестивалей мира, XXXIV Международный фестиваль имени Рудольфа Нуреева в Казани (Республика Татарстан/Россия), открылся новой постановкой балета великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

Автор хореографии постановки - заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев.

Постановка демонстрировалась и во второй день фестиваля. В спектакле приняли участие балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра, симфонический оркестр и хор Казанского государственного оперного театра имени М.Джалиля.

Музыкальный руководитель спектакля - главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

В исполнении были задействованы национальные инструменты Азербайджана - тар (исполнители - Рамин Азимов и Надежда Медведева), а также национальные ударные инструменты. Партию сопрано исполнила лауреат международных конкурсов Анастасия Кикоть.

Спектакли прошли при полном аншлаге и вызвали огромный интерес среди местной публики. По завершении каждого спектакля публика приветствовала артистов бурными овациями. Ведущие партии в балете исполнили Сергей Уманец и Канат Надырбек (Шахрияр), Анна Самострелова и Ирина Сапожникова (Шехерезада), Лилия Бережнова и Катерина Флория (Нурида) и другие ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра.

Руководство Казанского оперного театра также высоко оценило работу дирижера, хореографа и всех участников этого большого проекта. Генеральный директор театра Руфаль Мухамедзянов отметил особое значение балета "1001 ночь" в развитии и укреплении отношений трех известных театров – Мариинского, Казанского и Азербайджанского оперных театров.

Отметим, что фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева продлится до 2 июня.

В его программу также включены такие известные балетные произведения, как "Спящая красавица" (18-19 мая), "Лебединое озеро" (20 мая), "Золотая орда" (22 мая), "Корсар" (24 мая) и "Баядерка" (26 мая).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)