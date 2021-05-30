Мирпаша, Гараджа Чобан… Он работал над дизайном маната и паспорта, увлекался хокку и индийской философией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известному актеру и театральному художнику, лауреату Госпремии, заслуженному деятелю искусств Эльчину Мамедову исполнилось бы 75 лет… Сын великой азербайджанской актрисы Барат Шекинской и известного режиссера и актера Мехти Мамедова, он был известен по таким культовым фильмам, как "Деде Горгуд", "Семеро сыновей моих", "Юбилей Данте", "Прерванная серенада" и др. Яркие образы Мирпаши, Гараджа Чобана, Сиявуша и другие вошли в историю национального кинематографа.

Интересно, что за три дня до его рождения – 29 мая 1946 года – его мать сыграла в премьере спектакля Шекспира "Двенадцатая ночь", поставленного Мехти Мамедовым. С такими родителями и путь быть предначертан: ходил на репетиции и спектакли, даже дома слышал творческие беседы, когда у них собиралось много именитых гостей из мира культуры и искусства. Однако его больше тянуло в изобразительное искусство, поэтому впоследствии поступил на художественный факультет Государственного института искусств. Так как родители были заняты творчеством, за мальчиком ухаживала сестра Солмаз, которая была старше Мирпаши на 14 лет, – поила, кормила, выводила гулять на бульвар, водила в школу. А любовь к искусству проявлялась даже в письмах к родителям, когда они были на гастролях. Письма сопровождал своими рисунками, подписанными следующим образом: "Я вышиваю", "Как убили соловья", "Эльчин верхом на коне скачет к папе". Он был настоящей непоседой, очень активным мальчиком, а учителя ему говорили: "Когда у нас училась твоя сестра, мы мечтали, чтобы она провинилась – хотели вызвать в школу маму и воочию увидеть великую актрису Барат Шекинскую. С тобой же уже стыдно стало вызывать такую личность в школу…".

Человек-оркестр

Дебютом в качестве театрального режиссёра стал работа в спектакле его друга детства Азерпаши Нематова "Мой брат играет на кларнете", поставленного на сцене ТЮЗа. Талант был замечен, и его стали приглашать в различные театры Баку, Москвы, Архангельска и других городов – богатый творческий багаж перевалил за сотню спектаклей. Кстати, отца и сына связывали не только родственные узы, но и совместная творческая работа режиссера и сценографа. Среди спектаклей – "Медведь-разбойник" Мирзы Фатали Ахундзаде, "Инсан" Самеда Вургуна, "Мещане" Максима Горького, "Сборище сумасшедших" Джалила Мамедгулизаде и т.д. А за "Иблиса" Гусейна Джавида был удостоен Государственной премии. Вместе с Фархадом Халиловым работал над дизайном национальной валюты и нового азербайджанского паспорта, а по заказу Азербайджанского дворянского собрания выполнил грамоту, которая выдается представителям аристократических фамилий – членам дворянского сообщества. И вправду, талантливый человек талантлив во всем! Он был также поэтом, книжным графиком, фотографом, увлекался японской поэзией хайку и индийской философией, владел английским языком, одним из первых в Баку освоил компьютерную графику.

Внешне это была колоритная личность: очень крупный, харизматичный, независимый в действиях. В нем удивительным образом сочетались живой, трезвый ум, ответственность и в то же время удивительная жизнерадостность, юмор, добродушие. Он никогда не лицемерил, всегда оставался самим собой.

С 1989 года был главным художником Азербайджанского государственного национального драматического театра. Его последней работой стал также поставленный Азерпашой Нематовым спектакль "Гамлет"…Однако ему не удалось увидеть премьеру, после которой был отмечен национальной премией "Хумай" в номинации "За честь и достоинство" (посмертно).

Актерские истории

Забавный эпизод произошел во время съемок фильма Тофига Тагизаде "Семеро сыновей моих" (Yeddi oğul istərəm) в Гобустане. Для съемок был подобран потрясающий актерский состав: Гасан Мамедов (Бахтияр), Энвер Гасанов (Джалал), Эльчин Мамедов (Мирпаша), Абдул Махмудов (Гасым), Шахмар Алекперов (Газанфар), Рафиг Азимов (Шахсувар), Алескер Ибрагимов (Залымоглу), Гасанага Турабов (Герай-бек), Гамлет Ханызаде (Гизирь), Исмаил Османлы (Келентер), Земфира Исмаилова (Хумай) и другие. Хотя картина была посвящена 50-летию установления Советской власти в Азербайджане, ее лейтмотивом стали непростые человеческие отношения, мужество и героизм в противостоянии идейных врагов.

Вспоминает народный артист Энвер Гасанов: "К членам творческого коллектива подошли двое змееловов, завязалась беседа о змеях. В этот момент Эльчин Мамедов решил пошутить и резко схватил Гамлета Ханызаде сзади за ногу. У Гамлета было больное сердце, и он от страха потерял сознание. Тофиг Тагизаде сразу же прогнал змееловов, накричав за неудачную шутку на Эльчина Мамедов. Минут через пятнадцать Гамлет пришел в себя и стал кричать "Убью!", но Эльчин уже спрятался, его не могли найти. Наконец актеры упросили Гамлета забыть о недоразумении, потому что было очень жарко, все очень устали, и надо было завершить съемки. С трудом их удалось помирить".

Кстати, Эльчин Мамедов мог и не сняться в этом фильме, так как для образа Мирпаши был приглашен народный артист Эльданиз Зейналов, но он отказался от скачек на конях. И тогда режиссер решил попробовать Эльчина Мамедова, который тогда учился на последнем курсе вуза. Даже роль по сценарию пришлось переделать под Эльчина – вместо саркастичного и немного комедийного образа Мирпаша стал бесстрашным солдатом и буйным атеистом. Эта роль стала отличным дебютом в кино, после чего все называли его именно Мирпашой. Даже дорожная милиция всегда прощала его скоростную езду и систематические нарушения.

Он относился к съемкам с большой энергией и темпераментом. Как известно, он был физически крупным и режиссер опасался, что во время одного эпизода, когда он с крыши прыгает на спину лошади, может нанести ей травму. Обошлось…

Еще один запоминающийся эпизод, когда Мирпаша привязывает собаку к мечети. Поначалу он отказывался, сетуя на оскорбление мусульман, и только после долгого разговора с режиссёром согласился. Это было скрытой задумкой Тофига Тагизаде – показать отношение большевиков к религии. Кстати, впоследствии Эльчин Мамедов совершал намаз и все предписания мусульманской религии, хорошо знал Коран и даже научные интерпретации различных сур Священной книги.

Фильм "Семеро сыновей моих" был переведен на русский язык и после выхода на экраны в 1970 году вошел в ТОП-10 самых кассовых картин СССР и Золотой фонд. Более того, картина принесла значительные валютные поступления от зарубежного проката. Ее посмотрели в 98 странах! Цитаты из фильма ушли в народ, стали крылатыми фразами, а в Азербайджане мальчишки даже играли в его героев, называя себя именами персонажей. Особенно харизматичен был Мирпаша…

Его роль действительно была очень удачной, и многих удивило, как 24-летнему молодому парню без актерского образования удалось воплотить образ Мирпаши. Тогда директор киностудии "Азербайджанфильм", народный артист СССР Адиль Искендеров на худсовете воскликнул: "Какой актерский факультет? У него отец – Мехти, а мама – Барат! Этим все сказано!".

И не случайно Тофиг Тагизаде пригласил Эльчина на роль пехлевана-пастуха Гараджа Чобана в следующий фильм – "Деде Горгуд" (Свет погасших костров), который в 1975 году стал также одним из самых кассовых картин и по сей день любим миллионами азербайджанцев, его постоянно показывают телеканалы. Фильм с элементами драмы и мелодрамы, снятый на основе огузского эпоса "Деде Горгуд", повествует об истории средневекового Азербайджана.

В одном из эпизодов, когда Гараджа Чобан с корнем вырывает дерево, игра актера настолько естественна, что кажется будто перед тобой действительно настоящий пехлеван с недюжинной силой. Естественно, дерево было искусственным (бутафорским), но он так сыграл, что зрители поверили в происходящее, в том числе, когда он во время битвы со своего холма швырял большие камни, копья и даже баранов во врагов. Интересно, что во время съемок эпизода "вырывания из земли дерева" его настолько прочно закрепили к земле, что актер никак не мог вырвать его. Причем эпизод сопровождался реальным огнем вокруг этого действия, и актер даже получил ожоги – загорелись рукава рубашки, и он сам стал их задувать, чтобы погасить пламя, когда все же вырвал это дерево. Этот эпизод и вошел в фильм.

Остановка сердца…

К сожалению, Эльчин Мамедов рано ушел из жизни – на 54-м году, 18 февраля 2001 года…У него остановилось сердце. В 33 года он перенес тяжелый инфаркт, однако после этого не жаловался на сердце. И в свой последний день он шел в мастерскую, но не дошел…Ему стало плохо, и он попросил позвать на помощь из мастерской своего друга. Но было уже поздно…

И еще…За пару лет до его смерти в их дворе появилась дворняжка, которую хотели забрать догхантеры. Но Эльчин не пустил. С тех пор собака всегда сидела перед его домом, стала любимицей семьи. И когда художник шел в мастерскую, обязательно бежала за ним следом, пока Эльчин не командовал: "Домой". В день смерти собака стала скулить, когда Эльчин вышел из дома, как будто не желая его отпускать. А затем легла, положив голову на землю, и в таком положении оставалась два дня, а затем исчезла…

После смерти на компьютере Эльчина Мамедова нашли эссе, в котором он описал свой уход из жизни, путь в потусторонний мир, встречу своей души со Всевышним, даже описал сосну рядом со своей могилой...

(Автор: Вугар Иманов)