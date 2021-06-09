Из солнечного Баку до снежного Магадана - лучшая женская роль фестиваля "Виват кино России!" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнительница главной роли спортивной драмы Николая Хомерики "Белый снег" Ольга Лерман получила приз "За лучшую женскую роль" XXIX кинофестиваля "Виват кино России!" в Санкт-Петербурге, сообщает Trend Life. Этот приз стал первым в кинокарьере Ольги Лерман. Картина была также отмечена "За лучшую операторскую работу" Федора Лясса.

"Белый снег" – драма об основных этапах жизненного и спортивного пути легендарной Елены Вяльбе - от первых ее шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, когда Вяльбе завоевала все 5 золотых наград в лыжных гонках из 5 возможных и установила новый мировой рекорд. Елена Вяльбе - трёхкратная Олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира пятикратная обладательница Кубка мира и т.д. Съемки проходили в Магадане, Кировске и Москве.

"В отличие от Елены, которая родилась в снежном Магадане, я родилась в солнечном Баку, поэтому перед съемками училась бегать на лыжах с нуля - до этого вообще никогда на них не вставала. Соответственно, училась я дольше всех и, по иронии, была самой отстающей среди других девочек-актрис, играющих лыжниц. Примерно через полтора месяца я все-таки встала на лыжи и даже прилично побежала, чему была безумно рада!", - говорила Ольга Лерман.

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в семье Виктории Лерман (завпостановочной частью Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна) и народного артиста Фуада Османова. С детства Ольга выходила на сцену театра в детских спектаклях. Занималась художественной гимнастикой, выпускница Бакинского хореографического училища. С 18 лет живет и работает в Москве. Выпускница Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина. Начиная с третьего курса, играла в Театре сатиры под руководством Александра Ширвиндта. С 2011 года одна из ведущих актрис московского Театра имени Е. Б. Вахтангова. Сыграл более пятидесяти ролей в театре, фильмах и сериалах. Удостоена театральных премий "Золотой лист", "Хрустальная Турандот", газеты "Московский комсомолец".

Гран-при фестиваля "Виват кино России!" получил российско-японский фильм Александра Домогарова-младшего "Пальма", в которой повествуется история о собаке, которая рассталась с хозяином, но продолжает ждать его в надежде, что он вернётся. Лучшим режиссёром признан Семён Серзин за работу над комедийной драмой "Человек из Подольска". Актер этого фильма Владимир Майзингер удостоился награды "За лучшую мужскую роль". В конкурсной программе было представлено 54 киноленты.

(Автор: Вугар Иманов)