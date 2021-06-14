"Азербайджанская свадьба" в Парке офицеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Парке офицеров представлена концертная программа труппы Бакинского государственного цирка, который в этом году отмечает свое 75-летие, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

Национальная труппа выступила в сопровождении оркестра Бакинского государственного цирка. В своем репертуаре оркестр отдает предпочтение синтезу азербайджанской и зарубежной музыки.

Выступление национальной труппы было посвящено юбилею представления Azərbaycan toyu ("Азербайджанская свадьба"), который был показан 75 лет назад. В программе были представлены яркие номера, относящиеся к жанру циркового искусства.

В конце программы оркестр исполнил композицию "Azərbaycan cəngisi".

Отметим, что коллектив Бакинского государственного цирка был создан в 1945 году. Вместе с коллективом цирка работали известные азербайджанские композиторы, поэты, балетмейстеры, артисты и художники. Первую программу под названием "Азербайджанская свадьба" подготовил композитор Узеир Гаджибейли. Премьера представления состоялась 12 июня 1946 года. Режиссером программы выступил Солтан Дадашов, композитор - Саид Рустамов, балетмейстер - Амина Дильбази, автор текста - Сулейман Рустам. В первом показе постановки приняли участие Сали Сулейман (силач), Фуад Назиров (акробат), Рза Алихан (канатоходец), Гасым Абдуллаев (атлет) и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)