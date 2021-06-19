Пленэр в Баку – развиваем творческие способности

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IV Республиканского фестиваля детского рисунка "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан) 22 июня перед Центром искусств "Хатаи" будет организован очередной пленэр, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Пленэр пройдет при организации Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи", поддержке министерства культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики.

К участию в пленэре приглашены члены кружка Творческой студии детского рисунка "Хатаи".

Отметим, что серия пленэров, проводимых в рамках фестиваля, посвящена "Году Низами Гянджави". Задачи пленэра - развитие способностей и художественного вкуса у талантливых детей и молодежи, активизация их творческой деятельности и т.д.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)