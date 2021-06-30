В Баку прошла церемония награждения лучших актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр завершил 111-й сезон, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В связи с этим состоялось награждение работников, которые отличились творческими успехами за текущий сезон и внесли вклад в развитие театрального искусства. Отметим, что коллектив театра в этом сезоне ставил онлайн-спектакли и реализовал многочисленные творческие проекты.

Традиционная церемония награждения на этот раз прошла в ином формате - посредством платформы Zoom.

На мероприятии была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, в числе которых шехид второй Карабахской войны, работник театра, 19-летний светооператор Алиага Мамедов.

Директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев рассказал о сложностях, с которыми столкнулись творческие люди в связи с последствиями коронавируса, отметив, что пандемия, охватившая весь мир, оказала неблагоприятное влияние и на деятельность театров.

Несмотря на это, коллектив театра продолжил свою деятельность онлайн, а во время 44-дневной Отечественной войны в очередной раз продемонстрировал солидарность с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами и армией, отметил директор театра.

По его словам, этот исторический период еще раз подтвердил, что вместе мы можем добиться большего.

Мероприятие вели заслуженный артист Азербайджана Акпер Ализаде и актриса Мехрибан Залиева.

Наград удостоены: заслуженные деятели искусств, режиссеры Аскер Аскеров и Самир Гуламов, известные актеры – Эмиль Гейдаров, Ниджат Али, Заур Алиев, заведующий художественно-постановочной частью Габиль Гезалов, солистка оркестра Фируза Наджафли, оператор-постановщик и монтажер Хикмят Шахвердизаде и пресс-секретарь театра Фарида Асланова.

Также в числе удостоенных наград - доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов и председатель Общественного объединения Səssiz dünya Аида Сафарова.

Награду Büllur alma ("Хрустальное яблоко") имени Гусейнаги Садыгова вручили режиссеру-постановщику Самиру Гуламову и артисту балета Мураду Агаеву.

В заключение мероприятия в исполнении солистов театра Хидаята Алиева и Нигяр Гараевой прозвучали музыкальные композиции на патриотическую тему.

Отметим, что церемония награждения будет показана на странице театра в Facebook четвертого июля, начало - в 19:00. Режиссер церемонии – Аскер Аскеров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)