Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО)

Культура 5 июля 2021 15:58 (UTC+04:00)
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинских поселках Мардакян, Шувелан и Маштага проходят съемки художественного сериала "Хосров и Ширин", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм".

Режиссеры–постановщики сериала - Хайям Абдуллазаде и Эльмеддин Алиев, авторы сценария - Хайям Абдуллазаде и Ильгар Фахми, в главных ролях: Рустам Джабраилов и Кямаля Пириева.

Проект, который реализуется киностудией "Азербайджанфильм" и Общественным телевидением (İTV) при поддержке министерства культуры, посвящен Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого поэта и философа.

Сериал из 12 эпизодов представлен в жанре драмы сквозь призму проекции на современные события с сохранением сюжетной и композиционной линии поэмы Низами Гянджеви "Хосров и Ширин". В сериале используются отрывки из этого произведения Низами.

Главная цель сериала – пропаганда творческого наследия Низами и демонстрация актуальности содержания произведения в наши дни.

"Хосров и Ширин" - вторая по счету поэма Низами Гянджеви из его сборника "Хамсе" ("Пятерица"), написанная с 1175/76 по 1191 год.

Поэма повествует о любви шаха Хосрова к принцессе Ширин, который по политическим мотивам женится на принцессе Мариам. В то же время в Ширин влюблен зодчий Фархад. Узнав об этом, Хосров начинает ревновать, призывает Фархада отречься от мечты о Ширин. Но когда получает отказ, предлагает Фархаду во славу Ширин пробить проход сквозь гранитную гору Бисутун. Фархад согласен, но при условии, что Хосров откажется от Ширин. Несмотря на нелегкий труд, мастер начинает работать. Далее случается трагическая смерть Фархада. Хосров все же добивается руки и сердца Ширин, отвергая земную тщету. В этот период сын Хосрова от Мариам Шируйе свергает отца, который с тех пор живет в заточении в храме огня...

Три главных персонажа поэмы – Хосров, Ширин и Фархад символизируют три степени совершенства личности на пути к постижению истины. Художественная особенность произведения состоит в том, что автор через познание сущности любви пытается проникнуть и в тайну бытия, стремится найти связь между Всевышним и человеком. Любовь в этом произведении является фактически двигателем души, способом познания всего сущего, духовного совершенства, постижения тайны творения и самого Творца. Поэма "Хосров и Ширин", раскрывающая, на первый взгляд, казалось бы, банальные вопросы, на самом же деле затрагивает весьма широкий спектр проблем, волновавших человечество на протяжении всей истории. При этом автор не дает готовых рецептов, а, скорее, учит нас думать, размышлять и самим выбрать правильную дорогу...

(Автор: Вугар Иманов)

Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Image
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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