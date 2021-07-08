В Тбилиси открылась выставка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочной галерее Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси открылась выставка, посвященная 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели. представители культуры и дипломатических миссий.

Выступившие на открытии министр культуры Азербайджана Анар Керимов и заместитель министра культуры Грузии Каха Сихарелидзе отметили важность укрепления и развития культурных связей между двумя странами.

Также было подчеркнуто, что в Азербайджане широко отмечается Год Низами Гянджеви, в разных странах проводятся мероприятия и реализуются проекты, посвященные этой великой личности.

В экспозиции выставки представлены миниатюры и картины азербайджанских и грузинских художников, посвященные Низами Гянджеви.

Струнный квартет имени Гии Канчели выступил с концертной программой, в которую вошли произведения Узеира Гаджибейли и других композиторов, написанные на стихи Низами Гянджеви.

Произведения Низами Гянджеви с большим интересом изучаются и в Грузии. В частности, на днях в этой стране была издана поэма "Лейли и Меджнун" на грузинском языке. Прекрасные стихотворения, философские изречения Низами актуальны и сегодня, они являются источником мудрости для нынешнего и будущих поколений.

В рамках выставки были также вручены дипломы и подарки молодым художникам, ставшим победителями приуроченного к 880-летию Низами Гянджеви конкурса рисунков, объявленного посольством Азербайджана в Грузии.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)