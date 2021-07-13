Связями Сталина и криминальных авторитетов в Баку заинтересовались в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм Джалаладдина Гасымова "Темное прошлое Сталина" вошел в число номинантов на премию XXIII Международного фестиваля детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики, который пройдет в Москве в сентябре этого года, сообщил Trend Life автор картины.

"Всего на конкурс было представлено около 2 300 фильмов из 79 стран, и я рад, что моя картина оказалась среди избранных", - сказал режиссер.

Фильм "Темное прошлое Сталина" повествует о молодых годах Сталина (Иосифа Джугашвили) в Баку, который говорил, что этот город стал для него большой школой жизни. Этому факту в своей биографии Сталин придавал особое значение, подчеркивая, что именно в Баку завершился период его революционного "ученичества", именно здесь он стал "подмастерьем" революции. В 1901 году 22-летний большевик по кличке Коба прибыл из Тифлиса (Тбилиси) в Баку для организации стачек, забастовок и борьбы с властью. Обосновавшись в Баку, Сталин (был известен по кличке Рябой) организовал преступную группировку с привлечением гочу (криминальные авторитеты, которые также обеспечивали безопасность богатых людей), совершал налеты на банки, почтовые поезда и нефтепромышленников, занимался рэкетом, воевал с другими бандами по криминальному переделу. Все добытые деньги шли на финансирование большевистской партии во главе с Лениным. Сталин знал азербайджанский язык. Семь раз был арестован царской охранкой за разбой (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) в Баку и Лянкяране, сидел по политическим мотивам в Баиловской тюрьме, но при содействии гочу бежал. После установления в Азербайджане Советской власти в 1920 году поручил расстрелять более 200 человек из числа гочу, чтобы замести следы.

Еще один документальный фильм режиссера "Первый успех братьев Нобель" вошел в конкурсную программу XI Международного фестиваля молодежного кино "Свет мира", который пройдет в Ярославле в сентябре этого года. Учредителями фестиваля являются Рыбинская епархия Ярославской митрополии Русской Православной Церкви и Национальный фонд поддержки правообладателей (Москва).

Фильм повествует о том, как братья Нобель за короткое время смогли сделать миллионы на бакинской нефти. История повествования начинается с 1874 года, когда в Баку впервые приехал Роберт Нобель, купил маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчи. В мае 1879 года впервые в Российской империи в Баку (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) была основана крупнейшая иностранная нефтепромышленная фирма "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель" ("БраНобель"). В качестве учредителей выступили трое братьев Нобель - Людвиг, Роберт и Альфред, а также их друг, генерал Петр Бильдерлинг. Они стали владельцами промыслов в Сураханы, Балаханы и Биби-Эйбате.

"БраНобель" занималась нефтедобычей и нефтепереработкой, создала собственную транспортную и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками, занималась производством вспомогательных веществ, в частности, соды и серной кислоты.

Заработав миллионы, товарищество уже имело 12 тысяч служащих, 40 нефтяных заводов в районе Баку, 5 очистительных заводов, 7 фабрик, 150 складов, 1 500 вагонов-цистерн и 12 танкеров. В истории братьев Нобель есть и первые в мире цилиндрические суда-нефтехранилища, и первый в мире дизель-электроход, и первые в мире нефтеналивные суда, и нефтепровод, и разработка, и внедрение ранее практически отсутствующих вагонов-цистерн. Товарищество национализировано в 1918 году. Его логотипом был храм огнепоклонников Атешгях. Он присутствовал везде: на акциях, на всех официальных документах, его изображение висело в конторе Нобелей, позже оно красовалось на роскошном здании, построенном в 1904 году. Строительство было приурочено к 25-летию деятельности товарищества в Баку. Ныне здесь действует Дом-музей братьев Нобель.

Фильмы "Темное прошлое Сталина" и "Первый успех братьев Нобель" были ранее с успехом представлены на международных кинофестивалях.

(Автор: Вугар Иманов)