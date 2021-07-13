В Азербайджане подвели итоги международного конкурса "Изучаем музыкальную литературу разных стран" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Подведены итоги международного конкурса, посвященного 40-летию школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Под председательством ректора БМА, народного артиста СССР и Азербайджана, профессора Фархада Бадалбейли прошел Международный конкурс молодых музыкантов под названием "Изучаем музыкальную литературу разных стран", посвященный 40-летию Средней специальной музыкальной школы-студии – научно-экспериментальной базы БМА в области практической педагогики.

Конкурс был организован по авторскому проекту и под руководством основателя и директора школы-студии, заслуженного деятеля искусств, доктора наук по искусствоведению, профессора Тарлана Сеидова.

В связи с пандемией проведение конкурса в формате online (по видеозаписям) создало дополнительные возможности для широкого участия в нем учеников музыкальных школ, колледжей и лицеев из разных стран. Основная идея международного конкурса – выявление талантливых и истинно любящих музыку учащихся, а также рассмотрение важных задач, выявленных в ходе прослушивания видеороликов членами профессионального жюри.

В его составе – профессора БМА Зумруд Дадашзаде, Тамилла Кенгерлинская, заведующая кафедрой Кёнуль Насирова, заместитель директора школы-студии, доктор философии по искусствоведению Севда Мамедова, видные педагоги и методисты среднего специального образования Рахиля Аббасова (музыкальный колледж при Национальной консерватории) и Нушаба Кулиева (музшкола имени Г.Шароева). В группу экспертов были приглашены также зарубежные специалисты – профессор Университета Индианы Аида Гусейнова (США), художественный руководитель ансамбля Dolçe Vita, музыковед Вера Войханская (Израиль) и педагог Алматинского музыкального колледжа имени П.Чайковского Антон Сомов (Кыргызстан).

"Подводя итоги конкурса, мы можем провести сравнительный анализ музыкально-эстетического воспитания учащихся из разных стран. Отметим, что в целом участники при поддержке своих педагогов серьезно отнеслись к осуществлению предложенной программы, согласно которой каждому следовало выступить с устным докладом и иллюстрацией его основных положений на любом музыкальном инструменте. Радует то, что достаточное количество музыкально-образовательных заведений нашей республики представили конкурсантов и проявили большое усердие в этой творческой работе", - отметила музыковед Шафаг Гаджиева.

Из 135 участников в возрасте от 9 до 20 лет, разделенных по трем возрастным категориям, по результатам конкурса звания лауреата были удостоены 26, дипломанта – 40.

В проекте, наряду с представителями Азербайджана, участвовали молодые музыканты из США, Германии, России, Турции, Кыргызстана, Омана, Узбекистана. Всем им была предоставлена возможность по выбору выступить на азербаджанском, турецком, русском или английском языке.

Особой похвалы заслуживает одна из иностранных участниц, лауреат настоящего конкурса, студентка IV курса Алматинского музыкального колледжа имени П.И.Чайковского Мария Игнатенко, которая обратилась к теме, посвященной камерно-симфоническому произведению норвежского композитора Эдварда Грига “Пер Гюнт”. Её выступление, которое сопровождалось богатым визуальным материалом по избранной теме, отличалось ясным, образным и последовательным рассказом теоретического материала и точным иллюстрированием различных по характеру музыкальных номеров. Еще один лауреат – Амалия Нурматова (Узбекистан) - привлекла внимание членов жюри мазурками Фридерика Шопена. Характеризуя этот фортепианный жанр, она смогла дать полное представление о его ином значении в творчестве композитора, о многогранности характера, о форме, о метроритмической структуре, приводя в пример интересные по уровню исполнения музыкальные номера. Среди лауреатов старшей возрастной категории сумел выделиться своим ярким выступлением также другой участник – ученик 9-го класса школы-студии БМА Теймур Казымов, продемонстрировавший академическое пение, хорошую технику игры на музыкальном инструменте. Его работа характеризуется широким охватом темы. В своем докладе он широко освещает различные стороны творчества Георга Фридриха Генделя и раскрывает его реформаторскую роль в ораториальном жанре.

Богатым разнообразием тем отличается репертуар участников младшей и средней возрастных категорий (9-12 лет и 13-15 лет). Здесь среди работ лауреатов можно увидеть разбор отдельного музыкального жанра, как, например, в выступлении ученицы средней специальной музыкальной школы-студии БМА Марьям Кадымовой, которая дает исторический обзор с многочисленными иллюстрациями джазовой музыки и отмечает основополагающую роль Джорджа Гершвина в обновлении интонационной сферы американской музыки характерными чертами африканского фольклора.

Яркое выступление продемонстрировал ученик музшколы № 2 имени Рашида Бейбутова Ульви Гусейнзаде, представив доклад о творчестве азербайджанского композитора Арифа Меликова и его балете «Легенда о любви». Прекрасно исполнив на таре различные по характеру музыкальные номера из балета и характеризуя их, он сумел передать красоту древней восточной легенды.

Также важно отметить обращение при выборе программы иностранных участников к произведениям азербайджанских композиторов. Так, девятилетняя девочка из Германии Мария Шарлотта Дейнис с большой любовью и восхищением рассказывает о жизни и творчестве видного азербайджанского композитора Джевдета Гаджиева. Она восторженно говорит о незнакомой и впервые услышанной музыке, которую прекрасно исполняет, и тем самым передает азербайджанский народный дух. Один из двух прекрасных романсов выдающегося композитора Кара Караева «Я вас любил» на слова А.С.Пушкина вошел в программу выступления участницы из России Миланы Гумбатзаде. Это еще раз говорит о том, что наша музыкальная культура вызывает у других стран большой интерес, чаруя своей красотой.

В целом среди бакинских участников конкурса по всем трем возрастным категориям лауреатами стали ученики музыкальных школ № 2 имени Р.Бейбутова, № 3 имени Дж.Гаджиева, № 20 имени Ш.Алекперовой, № 23 имени А.Бадалбейли, № 35 имени Г.Шароева, Центральной школы искусств имени К.Караева, Детской школы искусств № 3 имени Г.Алиевой, Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и средней специальной музыкальной школы-студии БМА. Также активное участие приняли ученики музыкальных школ из различных регионов Азербайджана (Гянджа, Шеки, Агдаш, Саатлы, Барда, Агдам, Зардаб, Огуз, Джейранбатан, Ширван, Евлах, Куба, Балакен, Шамахы). Все они вполне достойно выступили от лица своей школы.

Какие же актуальные и проблемные вопросы возникли при оценивании конкурсантов?

"К примеру, можно отметить выступления, не соответствующие регламенту конкурса (речь идет о некоторых из них). Здесь мы должны обратить внимание, прежде всего, на огромную значимость роли педагога, являющегося путеводителем ученика. Исходя из этого, нужно найти различные подходы на пути совершенствования педагогической методики и ее скорейшей реализации во всех музыкальных учебных заведениях. Проведение мастер-классов или же конференций на тему музыкально-педагогической методики не только в Баку, но и за его пределами будет способствовать повышению эффективности образовательно-воспитательного процесса. Тем более что сегодня у нас есть большая возможность реализовать эту мечту через интернет-пространство. Стоит только захотеть. Не отставая от сегодняшнего ритма жизни, нужно стремиться к большей креативности и инициативности", - отметила музыковед Шафаг Гаджиева.

Необходимо подчеркнуть неимоверный и самоотверженный творческий труд коллектива школы-студии в организации конкурса.

"Итак, после этого конкурса мы еще раз убедились, что в нашей республике талантливых ребят очень много. Наш долг – поддержать их на этом пути, правильно направить и дать им возможность показать себя во всем своем совершенстве. Только так мы сможем сохранить и передать из поколения в поколение нашу богатую музыкальную культуру", – добавила Шафаг Гаджиева.

С итогами Международного конкурса молодых музыкантов "Изучаем музыкальную литературу разных стран" можно ознакомиться на официальном сайте Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли: http://musicacademy.edu.az/kheberler/musabigeler/2670-musabiqe-6iyul-2021-1.html

(Автор: Вугар Иманов)