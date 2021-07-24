На престижном европейском фестивале прозвучит увертюра к опере "Кероглу"

БАКУ /Trend Life/ - Главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев получил официальное приглашение от руководителя одного из самых престижнейших европейских фестивалей - Гут-Иммлингского фестиваля оперного искусства (Бавария) Людвига Баумана для участия в проекте, сообщили Trend Life в театре.

Данный фестиваль оперного искусства, проводимый ежегодно в одном из самых живописных мест Баварии - Гут-Иммлинге, традиционно собирает звезд оперы, дирижеров и режиссеров из многих государств как Европы, так и США, Латинской Америки, а также Китая и Японии.

12 лет подряд симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета получал приглашения и был удостоен чести выступать на заключительном гала-концерте в рамках гранд-финала фестиваля. В связи с пандемией в этом году фестиваль проводится в ограниченном формате. В то же время, учитывая дружеские отношения организаторов Гут-Иммлингского фестиваля с руководством азербайджанского театра, они прислали приглашение представителю Азербайджана Эйюбу Гулиеву.

25-й по счету Гут-Иммлингский фестиваль оперного искусства проходит с 25 июня по 29 августа.

Эйюб Гулиев на нем будет дирижировать ариями и дуэтами из опер "Богема", "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини, "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти, "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Бал-маскарад", "Луиза Миллер" Джузеппе Верди, "Русалка" Антонина Дворжака, "Гамлет" Амбруаза Тома и другими. Также в рамках фестиваля в исполнении Фестивального оркестра Иммлинга под управлением азербайджанского дирижера прозвучит увертюра к опере "Кероглу" великого композитора Узеира Гаджибейли.

Традиционно фестиваль завершался гала-концертом. В этом году в связи с ограничениями на количество зрителей из-за пандемии программа финального концерта разделена на три части и пройдет 27, 28 и 29 августа. Всеми этими концертами будет дирижировать Эйюб Гулиев.

Приглашение Эйюба Гулиева в Германию для участия в столь престижном фестивале является ярким свидетельством его таланта и высокого профессионального мастерства, а также высокой оценки организаторов мероприятия академического искусства Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)