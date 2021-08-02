Концерт в Габале раскрыл все грани таланта молодых исполнителей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XII Габалинского музыкального фестиваля представлена очередная концертная программа, сообщили Trend Life в пресс-службе фестиваля.

В Конгресс-центре Гейдара Алиева прошел концерт с участием студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

В программе концерта выступили - пианисты Ляман Сеидова, Вюсаля Бабаева, Эльхан Нифтиев, Фаган Гасанли, Фуад Ализаде, Джейран Исаева, Джамаля Абдинзаде, Жаля Исмаилова, Лейла Зейналова, Эмиль Ахмедзаде, исполнитель на кларнете Магомедали Пашазаде, скрипачи - Зеррин Алиева и Нигяр Аскерова, вокалисты – Лала Ибрагимова, Рза Хосровзаде, Махир Тагизаде, виолончелисты - Эрол Рзаев, Гейдар Хеятов, исполнитель на флейте Кямран Талыблы и исполнитель на габое Азиз Панах.

Музыканты исполнили сочинения Роберта Шумана, Фридерика Шопена, Ниязи, Николая Римского-Корсакова, Франсиса Пуленка, Тофига Гулиева, Людвига ван Бетховена и других.

Также в ходе вечера были исполнены произведения молодых азербайджанских композиторов, выпускников БМА - Тогрула Салманова, Ройи Гусейновой, Вюсала Намазлы и студента академии Пюнхана Годжаева.

Для студентов Бакинской музыкальной академии участие в Габалинском музыкальном фестивале стало хорошим творческим заделом на будущее. Они смогли продемонстрировать творческое мастерство, раскрыть все грани своего таланта.

Отметим, что Габалинский музыкальный фестиваль проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства образования, министерства культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) с 31 июля по четвертое августа. В этом году фестиваль посвящен значимому событию – 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Программа Габалинского музыкального фестиваля, встречаемого музыкальной общественностью с большим интересом, и в этом году очень насыщенная. На фестивале, помимо классической музыки, проводятся вечера мугама, вокала, камерной музыки.

Художественный руководитель фестиваля - народный артист Азербайджана и СССР, профессор Фархад Бадалбейли.

Фото – Кямран Багиров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)