Искендер Гасанзаде получил денежный приз международного конкурса Baqytty Bala (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Юный азербайджанский вокалист Искендер Гасанзаде занял почетное третье место на международном детском вокальном конкурсе Baqytty Bala-2021 в Актобе (Казахстан), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт организаторов мероприятия.

Обладателям третьего места по итогам конкурса вручается денежный приз в размере 250 тысяч тенге (около 1 тысячи манатов).

Также юный азербайджанский вокалист стал обладателем специального приза конкурса – это авторская песня от казахского композитора и продюсера Улыкпана Жолдасова.

"Сказать, что это был нереально интересный конкурс – значит, ничего не сказать. Эмоции от каждой прожитой минуты на конкурсе все еще не покидают меня", - сказал Гасанзаде.

Он подчеркнул, что был горд и счастлив представить Азербайджан на конкурсе.

Мероприятие курировал известный казахстанский певец, композитор Димаш Кудайберген.

Baqytty Bala – ежегодный вокальный конкурс, единственный в Казахстане, куда для участия приглашаются дети из разных стран мира. Любой ребенок, которому уже исполнилось 10 лет, но еще нет 16-ти, в какой бы стране он ни жил, может отправить видеозаявку на конкурс онлайн. Из них Димаш Кудайберген и его команда выбирают 20 финалистов.

В 2021 году заявки поступили из 12 стран мира. В финал прошли 20 юных вокалистов из Казахстана, Азербайджана, России, Украины, Болгарии, Польши и Греции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)