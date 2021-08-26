Как соседи ослепили ковродела, или Расстрелянные мужья азербайджанской актрисы

БАКУ /Trend Life/ - Кинопроекты азербайджанских режиссеров вошли в шорт-лист участников международного питчинга кинопроектов в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщает Trend Life.Фестиваль пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября.

В шорт-лист международного питчинга вошли кинопроекты "Марзия" режиссера Надира Мачанова и "Ковер" Шамиля Алиева.

Как рассказал Trend Life Надир Мачанов, кинопроект "Марзия" посвящен народной артистке СССР, актрисе театра и кино Марзии Давудовой (1901—1962 годы). "Марзия" – это проект полнометражного художественного фильма в жанре драма.

"Мне всегда интересно узнавать много нового о наших известных актерах, их творчестве, жизни, ведь порой некоторым пришлось испытать немало превратностей судьбы. И, конечно, меня заинтересовала судьба актрисы Марзии Давудовой. На мой взгляд, в ее судьбе воплотилось и счастье, и трагедия. Марзия Давудова родилась в Астрахани, в татарской семье. С 1917 года выступала на сцене Астраханского татарского драматического театра, потом переехала в Баку, и уже здесь с 1920 года была актрисой Азербайджанского драматического театра (ныне – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). В те годы женщины на театральной сцене не выступали. Марзия Давудова была одной из первых актрис, вышедшей на театральные подмостки. И это тоже интересный факт в ее судьбе", - сказал Надир Мачанов.

По словам режиссера, интересным фактом в судьбе актрисы также являете то, что ее мужья - бывший супруг Аббас-Мирза Шарифзаде, а затем и Ульви Раджаб подверглись репрессиям, и были расстреляны. Они оба были известными актерами.

Кинопроект Шамиля Алиева под названием "Xalı" ("Ковер") был разработан более 10 лет назад, и практически превратился в творческий смысл жизни режиссера.

По словам режиссера, сценарий полнометражного художественного фильма раскрывает историю Ковра, тему одухотворенной Любви, слияния человеческих душ и неизбежной необходимости людей друг в друге.

"События, разворачиваются вокруг главного героя Самеда, он художник-ковродел. Самед знает и помнит давно позабытые узоры и секреты создания одного из древнейших ковров. Нечестивые соседи ослепили и оглушили художника в отместку за то, что так и не смогли выведать у него его знания. Жена художника, становится его опорой и отрадой, а когда она умирает, совет старейшин подменяет ее одной, а впоследствии второй женщиной...", - рассказал Шамиль Алиев.

Отметим, что Надир Мачанов и Шамиль Алиев представят свои кинопроекты на международном питчинге в формате онлайн.

(Автор: Джани Бабаева )