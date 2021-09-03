Фильм азербайджанского режиссера в "Кыргызстане – стране короткометражных фильмов" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Замина Мамедова "Səs" включен в конкурсную программу 10-го Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Фестиваль пройдет с 14 по 17 сентября 2021 года в Бишкеке.

Автор сценария фильма "Səs" – Ровшан Алмурадлы. В главных ролях заняты Видади Алиев, Нигяр Мамедова и Рашад Сафаров. Съемки киноленты проходили в Исмаиллинском районе Азербайджана.

Фильм повествует о тоске наших соотечественников, изгнанных из Западного Азербайджана. Герой киноленты – пожилой мужчина, который просматривая архивные кадры, словно ощущает себя на той земле. Он засыпает, смотря эти кадры, и во сне видит родную деревню…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)