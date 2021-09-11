Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО)

Культура 11 сентября 2021 15:55 (UTC+04:00)
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков прошло мероприятие, посвященное подведению итогов уникального выставочного проекта "Сотвори себе остров", реализованного Пространством современного искусства YARAT с участием 21 художника, сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии куратор проекта, заслуженный художник Сабина Шихлинская, руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова, исследователь и менеджер экспозиции Захра Мамедова и участники выставки поделились своими впечатлениями, рассказали об экспозиции, в основе концепции которой воплощено обращение к вечным экзистенциальным темам - надежде и разочарованию, войне и любви, смерти и возрождению. Гостям были представлены электронный каталог-книга проекта, видеоматериалы о различных мероприятиях, проведенных в его рамках.

Выставка художественных произведений из собрания Музея современного искусства в Баку, Союза художников Азербайджана, Объединения фотографов и частных коллекций проходила на протяжении девяти месяцев. В рамках проекта было проведено более 40 кураторских туров, тысячи зрителей смогли лицезреть произведения, созданные в 1988–1996 годах, многие из которых были впервые представлены широкой общественности.

Экспозиция образно состоит из трех частей: "Надежды на перемены и предчувствие надвигающейся катастрофы", "Разразившаяся трагедия – война и ее последствия" и "Возрождающаяся жизнь и лучи света в конце туннеля".

Работы таких известных художников, как Шамо Абасов, Мелик Агамалов, Эльяр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, Гусейн Хагвердиев, Уджал Хагвердиев, Камал Ахмед, Расим Бабаев, Чингиз Бабаев, Эйбат Бабаев, Эльнур Бабаев, Мир Надир Зейналов, Рашид Исмайлов, Инна Костина, Эльдар Курбан, Санан Курбанов, Назим Рахманов, Теймур Даими, Сабина Шихлинская, Муслим Эльдаров и Ирина Эльдарова, были созданы в период "безвременья", когда создавались сильнейшие произведения по своему духовному накалу, свободные от какой-либо конъюнктуры.

В названии выставки "Сотвори себе остров" отражены строки из поэмы Айдыны Эфенди, написанной в 1991 году, и звучит тема одиночества и уединения как духовного спасения во времена крушения. При этом композиции едины и перекликаются по напряженности образа и внутреннему посланию.

"Сотвори себе, сотвори себя, укрепись в одиночестве" - в те годы это было нашим девизом. Выражаясь образно, время было до такой степени тяжелое, что выжить в нем можно было, либо уехав из страны в более спокойные места, либо оставшись здесь, чтобы сотворить свой собственный остров. Силу можно было найти только в духовности, в творчестве, в самом себе, чтобы пережить все сложности... И эти художники остались в стране и сотворили свой остров, вместе с народом перенесли все тяготы и невзгоды, зная, что художественный рынок был заинтересован в красоте и возвышенности, нежели в искусстве с таким импульсом трагичности. Это были не коммерческие работы, не было надежды, что в те годы они будут показаны в галереях, музеях, что их купят коллекционеры. Художники писали их для самих себя, выражали в них свои чувства и отношение к происходящим событиям. В результате эти работы получились очень искренними и сильными духовно, они абсолютно не похожи на традиционный стиль и жанр мастеров кисти. Они уникальны и фактически являются художественным историческими документами того тяжелого периода нашей страны. Моей задачей как куратора было рассказать миру о том, что мы пережили в те годы на примере произведений высокого художественного уровня.", - отметила Сабина Шихлинская.

Новый кураторский взгляд, различия в восприятии новыми поколениями, экспонирование неизвестных произведений того периода помогают раскрывать новые исторические и культурные пласты периода распада Советского Союза. Обретение государственной независимости бывшими советскими республиками происходило различными историческими путями. В Азербайджане это произошло особенно тяжело – тысячи депортированных из Армении азербайджанцев, события 20 января 1990 года, армянская агрессия, Карабахская война, оккупация 20 процентов территории страны, около миллиона беженцев... Это одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. И поэтому эта выставка - в большей степени о памяти, об историческом наследии и о национальной идентичности. После распада СССР искусство стало более активной частью жизни, утеряв былую отстраненность и условность. В Азербайджане же в некотором смысле произошел провал во временном измерении. Время не шло вперед, оно не шло вспять – оно словно остановилось. Причиной этому стали не только война и ее последствия - беженцы, экономический коллапс и политическая анархия, но и крушение надежд на "новую" жизнь, зародившихся в период перестройки.

"Это единственная и самая крупная выставка в Азербайджане после начала пандемии. Все мероприятия были проведены с учетом карантинного режима. Хотелось бы отметить, что мы начали готовить эту выставку за полгода до того, как началась 44-дневная Отечественная война. И фактически экспозиция стала своеобразной предысторией трагедии 30-летней давности. И отрадно отметить, что последующий путь независимости Азербайджана и Победа в Отечественной войне, освобождение раннее оккупированных территорий привносят особенный смысл в эти произведения. Вечная слава героям! Светлая память шехидам! Выражаю признательность всем за содействие в реализации столь масштабного проекта", - сказала Хокума Керимова.

Произведения представлены зрителю в сопровождении фильма из документальных фотографий и видеохроники тех лет, воссоздающих и визуализирующих состояние и настроение общества того периода. В фильме использованы музыка народного артиста Азербайджана Рафига Бабаева (погиб 19 марта 1994 года в результате теракта в бакинском метро) и фотографии Гаджи Акифа Агаева, Алисейрана Бабаева, Олега Литвина, Камала Бабаева, Узеира Мурадова, Рафика Нагиева, Халида Аскерова, Шахвалада Эйвазова, Али Гафарова, Александра Черкасова, Асима Талыба, Фарида Мамедова, Джахангира Ибадова, Агали Мамедова, Тахира Джафарова, Нурахмеда Велиева и Ильгара Джафарова.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сотвори себе остров! Уникальный проект духовного спасения в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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