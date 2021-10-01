В 2023 году в Батуми пройдет World Travel Awards

Батуми примет церемонию вручения награды World Travel Awards, известную как «Оскар» в сфере туризма. Гала-церемония Европы состоится в Аджарии в 2023 году, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Об этом заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства.

«Вчера была достигнута договоренность, согласно которой в 2023 году Батуми будет принимать одно из самых престижных туристических гала-мероприятий в мире. Важно, что с помощью этого мероприятия мы еще больше ускорим восстановление как экономики, так и туризма. Как вы помните, в 2019 году Батуми получил очень престижную награду, как одно из самых быстрорастущих туристических направлений в Европе. Проведя это мероприятие в Батуми, у нас будет возможность принять ряд важных мероприятий, представителей туристической индустрии и медиа», — заявил Торнике Рижвадзе.

В 2019-2020 годах Батуми получил престижную награду World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление в Европе.