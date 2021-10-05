Бакинская международная книжная выставка-ярмарка станет ежегодной

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская международная книжная выставка-ярмарка будет проводиться ежегодно. Об этом, как сообщает во вторник Trend Life, сказал на пресс-конференции, посвященной выставке, заведующий отделом министерства по вопросам книгооборота и работы с издательствами Акиф Марифли.

"Шестого октября стартует VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка. Ранее она проводилась один раз в два года. Но с текущего года она будет проводиться ежегодно. Если ранее выставка проходила в течение трех дней, то в 2021 году она продлится пять дней. Формат предстоящего мероприятия также будет отличаться, выставка носит международный статус", - сказал он.

Было подчеркнуто, что VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка - крупнейшая в регионе. В ней примут участие представители 12 зарубежных стран. Среди участников мероприятия - около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации.

Напомним, что VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка пройдет при организации министерства культуры Азербайджана с 6 по 10 октября 2021 года в Экспо-центре.

(Автор: Джани Бабаева)