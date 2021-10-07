Джаз-мугам прозвучит в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский пианист Риад Мамедов выступит с концертной программой на сцене Камерного зала Московской государственной академической филармонии, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт филармонии.

Концертная программа будет представлена 8 октября, в ней прозвучат оригинальные мугамы в авторских джазовых транскрипциях.

Риад Мамедов – пианист, музыковед, исполнитель джаза и классической музыки. Один из нескольких профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам.

Мамедов окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и ассистентуру-стажировку по специальности "фортепиано", а также аспирантуру МГК по специальности "музыковедение". Лауреат международных конкурсов в Азербайджане, России, Франции, Бельгии, Швеции и Канаде. Выступал с известными оркестрами, принимал участие в международных фестивалях. Занимается исследованием традиционного азербайджанского мугама; автор научных статей и публикаций. Записал сольный диск с произведениями Чайковского, Шопена и Дебюсси, две виниловые пластинки с собственными фортепианными пьесами и сингл "В ожидании Азизы" в жанре джаз-мугам. Ведет педагогическую деятельность.

(Автор: Джани Бабаева)