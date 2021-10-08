Азербайджанский фильм удостоен награды фестиваля "Киношок" в номинации "За лучший сценарий" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фильм Biləsuvar ("Билясувар") удостоен награды проходящего в Анапе XXX Открытого фестиваля кино стран СНГ и Национальных кинематографий "Киношок" в номинации "За лучший сценарий", сообщает Trend Life.

Полнометражный художественный фильм снят азербайджанским режиссером и сценаристом Эльвином Адыгезалом. Оператор – Огтай Намазов, композитор - Фарид Ака.

Проект реализован продюсерскими центрами Caracteres Productions, Memuar Films и Adari Films.

Продюсеры – Этьен де Рикод (Франция), Интигам Гаджилы и Ирада Багирзаде.

Фильм снят в форме киноальманаха, который состоит из пяти автономных новелл. Их действие происходит в районном центре на юго-востоке Азербайджана – в Билясуваре и окрестных селениях. В картине раскрываются человеческие качества и взаимоотношения людей, отражающие их внутреннюю суть.

В ролях: Кямран Агабалаев, Гюнель Зульфугарлы, Ильгар Дадаш, Тофиг Асланов, Лачын Асланова, Ниямеддин Аманов, Гюнель Мирзали, Джахангир Мелик, Мамед Гаджиев, Руслан Исмайлов, Теймур Гулиев и другие.

Ранее фильм был успешно представлен на кинофестивалях в Южной Корее, Франции и России.

Триумфатором нынешнего "Киношока" стал фильм "Вертолет" якутского режиссера Михаила Лукачевского, который получил главную награду - "Золотую лозу", а также за лучшую режиссерскую работу, за операторское мастерство и диплом прессы "За кинематографическое преодоление времени и пространства". Лучшей актрисой названа Анастасия Струкова - за роль в картине Ланы Ланских "Ничья" (Россия), лучшим артистом - Болот Тентимишов (фильм "Озеро", Кыргызстан).

Фестиваль "Киношок" прошел при поддержке правительства, Госдумы, министерства культуры, администрации Краснодарского края, Союза кинематографистов и Госфильмофонда России.

(Автор: Вугар Иманов)