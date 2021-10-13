Азербайджанский фильм претендует на награду Азиатско-Тихоокеанской кинопремии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 14-я Азиатско-Тихоокеанская кинопремия (Asia Pacific Screen Awards – Киноакадемия стран Азиатско-Тихоокеанского региона) объявила номинантов. На призы номинированы 38 фильмов из 25 стран, победители будут объявлены 11 ноября на мероприятии, которое состоится в Австралии. Фильм "Suğra və oğulları" ("Сугра и сыновья") режиссера Ильгара Наджафа номинирован в категории "Лучший сценарий", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фильм повествует о событиях, произошедших во время Второй мировой войны в отдаленном горном селе. Мужчины ушли на войну. Сугра, как и другие женщины села, занимается тяжелой работой и растит детей. Ее старшему сыну Мусе приходит повестка на фронт. После этого в жизни Сугры начинается драматический поворот…

Съемки фильма проходили в ноябре-декабре 2019 года в Дашкесанском районе.

Генеральный продюсер фильма - Ильгар Наджаф, продюсеры – Орман Алиев и Айхан Салар, режиссер - Ильгар Наджаф, автор сценария – Асиф Рустамов, Рольф Жан Миннебу и Ильгар Наджаф, оператор-постановщик - Айхан Салар.

В главных ролях снялись Гюнеш Мехтизаде, Ильгар Джахангир, Гумбат Ахмедзаде и Паша Мамедли.

Художественный фильм "Сугра и сыновья" совместного производства Butafilm, Baku Media Center, Arizona Production (Франция) и Salarfilm (Германия) на данный момент участвует в конкурсной программе фестиваля категории А - Busan International Film Festival.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)