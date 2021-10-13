Азербайджанский мугам прозвучит на джазовом фестивале в Новосибирске

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские музыканты выступят на международном джазовом фестивале SibJazzFest-2021 в Новосибирске, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Фестиваль проходит с 13 по 22 октября.

16 октября пианист Риад Мамедов представит творческий проект "Город ветров". В нем он соединил современные джазовые эксперименты с магией традиционного Востока. В программе примут участие заслуженные артисты Азербайджана - ханенде Эхтирам Гусейнов, исполнитель на таре Алиага Садиев, а также исполнитель на нагаре Камран Каримов.

Отметим, что Риад Мамедов - пианист, музыковед, исполнитель джаза и классической музыки. Он является одним из нескольких профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)