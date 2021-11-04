Трагедии и комедии… Жизнь и творческая судьба Яшара Нури (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку прошло мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, актера театра и кино Яшара Нури (1951–2012), сообщает Trend Life.

Выступая на вечере, министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что неповторимые и колоритные образы, созданные с большим мастерством Яшаром Нури, который обладал уникальным, ни с чем несравнимым талантом, навсегда запечатлелись в памяти зрителей.

Театровед, профессор Ильхам Рагимли в своем выступлении подчеркнул, что Яшар Нури всегда чувствовал эмоции зрительской аудитории: "Это один из немногих в Азербайджане артистов, создавших уникальные разноплановые роли в жанрах сатиры, трагедии и комедии. Также он был занят в постановке кукольного театра. Яшар Нури обладал просто неиссякаемым источником энергии".

Народный артист Вагиф Мустафаев отметил, что после окончания съемок Яшар Нури еще долго не мог выйти из роли, потому что глубоко проникал в природу образа, чувствовал своего героя, проживал его жизнь.

Народный артист Рамиз Гасаноглу и другие гости вечера рассказали о вкладе, который внес Яшар Нури в театральное и киноискусство, вспомнили его самые яркие роли, рассказали о том, каким был артист на сцене и в жизни.

На мероприятии в исполнении народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой, заслуженных артистов Теймура Амраха и Айбениз Гашимовой, а также дочери Яшара Нури – Улькер Нуриевой прозвучали музыкальные композиции.

В заключение вечера Улькер Нуриева выразила признательность министерству культуры Азербайджана и Азербайджанскому государственному академическому национальному драматическому театру за организацию мероприятия.

Яшар Нури родился третьего сентября 1951 года в Баку, в семье известного азербайджанского артиста Мамедсадыха Нуриева. На сцену впервые вышел в возрасте 11 лет, сыграв роль Тапдыга в спектакле "Чья это свадьба?" на сцене Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (ныне – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Во время учебы в бакинской школе №173 участвовал в постановках драмкружков. В 1968 году поступил на факультет "Актер театра и кино" Азербайджанского государственного института искусств - на курс известных педагогов Рзы Тахмасиба и Алигейдара Алекперова. За время учебы сыграл роли в спектаклях "Севиль" (Балаш), "Свадьба" (Салманов), "Без вины виноватые" (Незнамов) и других.

В 1974 году был принят в актерскую труппу Азербайджанского государственного академического драматического театра (ныне - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). За годы работы в театре Яшар Нури создал незабываемые образы, в числе которых безумный Салман ("Сборище сумасшедших"), Мешеди Орудж ("Мертвецы"), Абдулали бек ("Севиль"), Агамуса Нагиев ("Меценат"), Рахман ("Вопль") и многие другие.

Он снялся в таких известных фильмах, как "День рождения", "Мерзавец", "Дорожное происшествие", "Все к лучшему", "Проверка", телеспектаклях "Полштата", "Глазной врач" и других.

Скончался 22 ноября 2012 года после продолжительной болезни.

(Автор: Джани Бабаева)