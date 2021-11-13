Бакинцев ждет триумфальная премьера

Культура 13 ноября 2021 10:47 (UTC+04:00)
Бакинцев ждет триумфальная премьера

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 20 ноября состоится премьера балетного спектакля "Низами" на музыку выдающегося композитора Фикрета Амирова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Премьера посвящена 880-летию со дня рождения великого поэта, мыслителя и литератора, чей гений был признан далеко за пределами его родины, а произведения сыграли ключевую роль в эволюции как восточной, так и мировой поэзии.

Отметим, что 2021-й в Азербайджане объявлен Годом Низами. Среди уже состоявшихся в рамках Года Низами культурных мероприятий постановка данного спектакля имеет особое значение. Неслучайно именно этим проектом и предполагается триумфальное завершение указанных мероприятий.

Музыкальным руководителем спектакля является главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев, автором либретто - Аждар Улдуз, хореографию воплотила в жизнь народная артистка, художественный руководитель балетной труппы, профессор Камилла Гусейнова. Художником - постановщиком балета является заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

Данный спектакль обещает стать ярким событием, которое войдет в историю азербайджанского национального балета в качестве уникального по своей значимости явления.

Уникальными же особенностями этого спектакля являются несколько факторов. Это - исключительная академичность, каноничность, но при этом полностью новое, сугубо авторское решение хореографии, блестяще поставленной Камиллой Гусейновой. Весь хореографический рисунок спектакля выстроен на элементах и по канонам классического европейского балета, однако сама композиция носит неповторимый и при этом безошибочно узнаваемый стиль как автора хореографии, так и всей нашей национальной академической школы танца.

Драматургия, на основе которой поставлен весь спектакль, впервые в истории азербайджанского балета, неоднократно обращавшегося к темам произведений Низами, построена не на мотивах и адаптациях, но следует как букве, так и духу поэм "Хамсе". При этом по мере развития сюжета театрального действа выдерживается как хронология написания самих произведений бессмертной "Пятерицы", так и их гармоническая связь с событиями в биографии самого поэта. Примечателен тот факт, что события эти взяты драматургом Аждаром Улдузом не из различных исторических источников, а непосредственно из поэтического текста самой "Пятерицы", вступительных стихов к поэмам, в которых Низами в различных, порой иносказательных, а иногда и в самых прямых формах, повествует о себе, своей жизни и своих чувствах на момент написания того или иного произведения.

Зрители, которые посетят премьеру, несомненно, обратят внимание и на музыкальную редактуру оригинального произведения Фикрета Амирова, выполненную музыкальным руководителем спектакля Эйюбом Гулиевым. Сохранив оригинальный колорит балетной музыки великого Фикрета Амирова, главный дирижер театра словно дал гениальной музыке новое дыхание, еще ярче выделив неповторимые краски, присущие музыке автора, создавшего самые бесценные жемчужины азербайджанского национального балета.

Балет "Низами", несомненно, займет свое заслуженное место в сокровищнице азербайджанской академической культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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