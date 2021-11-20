От Леонардо да Винчи до Тельмана Аббасова - гармония поэзии и живописи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мир культуры многогранен. И одной из его прекрасных граней являются изобразительное искусство и поэзия. В этих видах искусства отражается действительность, ярко проявляются взгляды и чувства. "Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слышат", – говорил Леонардо да Винчи.

В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошли презентация книги Qəlbimin palitrası ("Палитра моей души") и одноименная выставка доцента Азербайджанской государственной академии художеств, художника и поэта Тельмана Аббасова, сообщает Trend Life.

Мероприятие состоялось при организации Центра искусств "Хатаи", поддержке Союза художников Азербайджана и Азербайджанской государственной галереи искусств.

Выступившие на презентации заместитель директора галереи Гюльшан Гарибли, проректор академии, народный художник, профессор Фуад Салаев, народный художник Азад Алиев, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов и другие отметили гармонию поэтического дара и изобразительного искусства Тельмана Аббасова, сказали о нем множество добрых слов.

Поэзия и живопись – это творчество, идущее не из ума или сердца, а из души человека. Они дарят нам чувство прекрасного, положительные эмоции. Эти два вида искусства исторически развивались параллельно, дополняя друг друга. Искусство слова и искусство изображения часто переплетаются в едином пространстве. Поэзия - муза художника. Красивые стихи всегда завораживают, вдохновляют на создание образов, которые хочется перенести на полотно. Поэзия и живопись сохраняют художественные и поэтические образы на века, делают их всеобщим достоянием. "Творенье может пережить творца: творец уйдет, природой побежденный, однако образ, им запечатленный, веками будет согревать сердца", - писал Микеланджело.

Книга и картины были представлены под музыку в исполнении художницы и пианистки Вюсали Юнусовой. В заключение была организована автограф-сессия. Автор ответил на вопросы присутствующих.

Выставка продлится до 22 ноября.

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(Автор: Вугар Иманов)