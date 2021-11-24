Назначен главный художник Азербайджанского государственного музыкального театра

БАКУ /Trend Life/ - Соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова главным художником Государственного академического музыкального театра назначен Вюсал Рагимов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Вюсал Рагимов выразил признательность за доверие и назначение на столь ответственную должность, пообещав приложить все силы во имя дальнейшего развития театрального искусства.

Вюсал Рагимов родился 20 декабря 1987 года в Гяндже. Выпускник Азербайджанской государственной художественной академии, специалист по театрально - декорационному искусству. С 2011 года осуществлял независимую деятельность, был художником - постановщиком десятков спектаклей в различных театрах страны. С 2014 года работал художником - оформителем, а с ноября 2019 года и по сегодняшний день - художником - постановщиком Государственного академического музыкального театра. Работал над спектаклями, поставленными по произведениям мировых и отечественных классиков, детским сказкам. В качестве художника принимал участие почти в 100 выставках в стране и за рубежом, является менеджером около 40 социально-культурных проектов, художником - постановщиком трех художественных сериалов, а также ряда концертных программ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)