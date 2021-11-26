Победители конкурсов в честь Года Низами Гянджеви выступили с концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном салоне имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана (СКА) прошел концерт "Низами и музыка", посвященный Году Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Как отметила перед началом концерта председатель СКА, член-корреспондент НАНА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, 880-летие со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, широко отмечаемое в нашей стране, стало импульсом к созданию многих новых музыкальных произведений разных жанров. При этом ведущее место заняли вокальные сочинения, непосредственно отражающие живую интонацию поэзии Низами. Отрадно, что к этому процессу активно подключились и молодые авторы.

Затем выступила научный сотрудник Литературного института имени Низами Гянджеви НАНА, доктор философии по филологии, доцент Тахмина Бадалова.

В программу вечера вошли камерно - вокальные произведения, написанные на слова участников и победителей конкурсов поэзии Низами и на музыку молодых композиторов, являющихся выпускниками Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

На концерте прозвучали романсы на слова Низами и Хакима Мамедли Gözüm aydın, Вафы Багирзаде - Eşq, Эльвина Гулиева - Gecə, Умиды Фаталиевой - Ey dost, Лалы Ахмедовой - Görünür и Айдан Алиевой - Olacaqsan, написанные для голоса и фортепиано, а также романсы для голоса в сопровождении инструментального ансамбля - Gözüm aydın, gözümə sürəti canan görünür - Улькяр Ашурбековой и Bu qəlbim ahü-zar edər - Сары Дильруба.

После каждого музыкального номера молодые авторы рассказывали об идее создания своего сочинения, содержании и внутреннем смысле поэтического текста, побудившего их к написанию музыки.