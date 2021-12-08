Перед матчем "Базель" - "Карабах" в Швейцарии прошел концерт азербайджанского мугама и танцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Базеле прошел литературно-художественный концерт, посвященный Году Низами Гянджеви и 880-летию великого азербайджанского поэта и философа, организованный объединением "Друзья Азербайджана" при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, сообщает Trend Life.

"Друзья Азербайджана" действует в Швейцарии, председатель - Арзу Алиева-Бодмер.

В мероприятии приняли участие швейцарские низамиведы, деятели культуры и науки, представители дипмиссий и азербайджанской диаспоры. Модератором мероприятия была Нигги Ульрих. Произведения Низами Гянджеви на различных языках прочитали Анар Фараджбейли, Олима Набиева, Даниль Каштура и Мария Луиза Ульрих.

Гостям была представлена концертная программа азербайджанских мастеров мугама – Ровшан Гурбанов (тар), Хайям Мамедов (кяманча), Фируз Сахавет и Рявана Гурбанова (ханенде). Музыканты вместе с танцевальным коллективом Buta также выступили с концертом мугама, теснифов и национальных танцев в центре культуры Gundeldingerfeld Базеля. Выступления были встречены овациями зрителей.

Отметим, что 9 декабря агдамский "Карабах" на выезде проведет матч шестого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА против швейцарского "Базеля". Команды досрочно гарантировали себе выход из группы и определят в заключительном матче обладателя первого места в квартете Н. После пяти туров команды набрали по 11 очков, не потерпев ни одного поражения. Лишь по количеству забитых голов "Базель" опережает подопечных Гурбана Гурбанова. Ничья сохранит за "Базелем" первое место, а "Карабаху" для завоевания прямой путевки в 1/8 финала надо побеждать, иначе придется продолжить борьбу с 1/16 финала.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)