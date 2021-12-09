Москвичка с душой бакинки и ее "Аттракцион над Абшероном" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская писательница, журналист и общественный деятель Мария Суворовская представила в Москве новую книгу "Аттракцион над Абшероном", события которой развиваются в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе автора.

На презентации книги в Москве Мария Суворовская также представила концертно-поэтическую программу, в рамках которой прозвучали стихи и песни, посвященные Азербайджану.

В начале следующего года Суворовская также планирует презентовать книгу в Баку, электронная версия будет выложена в большинстве книжных интернет-магазинов.

В центре сюжета книги "Аттракцион над Абшероном" история Таши и Руслана, которые знакомы читателям по книге "Качели над Каспием". Герои повзрослели, прошли разные испытания. И снова Баку, снова любовь, которую трудно принять и сохранить.

Мария Суворовская уже показывала в своих книгах Исмаиллинский район Азербайджана, сам Баку, в новой же книге кроме столицы Азербайджана герои отправятся на лыжный курорт Шахдаг Гусарского района.

"Аттракцион над Абшероном" - третья книга Марии Суворовской, ранее в свет вышли "Качели над Каспием" и "Дом у виноградника", события в которых также развивались в Азербайджане.

Новую книгу Суворовская написала в соавторстве с журналистом Алексеем Сокольским.

"Каждая моя книга рождается непросто. Потому что, я абсолютно уверена, книга – живой организм. И, кажется, ты продумал план, ход событий, завершение истории... И вдруг она преподносит тебе сюрприз и события разворачиваются совсем иначе. Эту книгу мы написали вместе с замечательным и талантливым журналистом Алексеем Сокольским. Главы делятся на женские (нечетные) и мужские (четные). История на берегу Каспия должна была дать возможность мужчинам высказаться. И я доверила это Алексею. "Аттракцион над Абшероном" – это продолжение книги "Качели над Каспием". Все-таки когда-то качели должны были остановиться...", - сказала она.

Отметим, что в Азербайджане Марию Суворовскую давно называют "москвичкой с душой бакинки". Она выступала инициатором выставок, форумов, изданий, направленных на развитие дружбы и делового, гуманитарного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. В феврале 2022 года в Азербайджане и странах СНГ запланирован выход художественного фильма "Качели над Каспием", в котором Мария Суворовская сыграла главную роль.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)