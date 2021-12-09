Москвичка с душой бакинки и ее "Аттракцион над Абшероном" (ФОТО)

Культура 9 декабря 2021 14:38 (UTC+04:00)
Москвичка с душой бакинки и ее "Аттракцион над Абшероном" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская писательница, журналист и общественный деятель Мария Суворовская представила в Москве новую книгу "Аттракцион над Абшероном", события которой развиваются в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе автора.

На презентации книги в Москве Мария Суворовская также представила концертно-поэтическую программу, в рамках которой прозвучали стихи и песни, посвященные Азербайджану.

В начале следующего года Суворовская также планирует презентовать книгу в Баку, электронная версия будет выложена в большинстве книжных интернет-магазинов.

В центре сюжета книги "Аттракцион над Абшероном" история Таши и Руслана, которые знакомы читателям по книге "Качели над Каспием". Герои повзрослели, прошли разные испытания. И снова Баку, снова любовь, которую трудно принять и сохранить.

Мария Суворовская уже показывала в своих книгах Исмаиллинский район Азербайджана, сам Баку, в новой же книге кроме столицы Азербайджана герои отправятся на лыжный курорт Шахдаг Гусарского района.

"Аттракцион над Абшероном" - третья книга Марии Суворовской, ранее в свет вышли "Качели над Каспием" и "Дом у виноградника", события в которых также развивались в Азербайджане.

Новую книгу Суворовская написала в соавторстве с журналистом Алексеем Сокольским.

"Каждая моя книга рождается непросто. Потому что, я абсолютно уверена, книга – живой организм. И, кажется, ты продумал план, ход событий, завершение истории... И вдруг она преподносит тебе сюрприз и события разворачиваются совсем иначе. Эту книгу мы написали вместе с замечательным и талантливым журналистом Алексеем Сокольским. Главы делятся на женские (нечетные) и мужские (четные). История на берегу Каспия должна была дать возможность мужчинам высказаться. И я доверила это Алексею. "Аттракцион над Абшероном" – это продолжение книги "Качели над Каспием". Все-таки когда-то качели должны были остановиться...", - сказала она.

Отметим, что в Азербайджане Марию Суворовскую давно называют "москвичкой с душой бакинки". Она выступала инициатором выставок, форумов, изданий, направленных на развитие дружбы и делового, гуманитарного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. В феврале 2022 года в Азербайджане и странах СНГ запланирован выход художественного фильма "Качели над Каспием", в котором Мария Суворовская сыграла главную роль.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Москвичка с душой бакинки и ее "Аттракцион над Абшероном" (ФОТО) - Gallery Image
Москвичка с душой бакинки и ее "Аттракцион над Абшероном" (ФОТО) - Gallery Image
Москвичка с душой бакинки и ее "Аттракцион над Абшероном" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Москвичка с душой бакинки и ее "Аттракцион над Абшероном" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Назван объем производства попутного нефтяного газа в Казахстане
Назван объем производства попутного нефтяного газа в Казахстане
Казахстан сократил импорт природного газа
Казахстан сократил импорт природного газа
Названы сроки выделения EIB последнего транша кредита для интерконнектора Греция-Болгария
Названы сроки выделения EIB последнего транша кредита для интерконнектора Греция-Болгария
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Кадровые реформы в министерстве молодежи и спорта Азербайджана будут продолжены – Фарид Гайыбов Общество 15:12
Названа цель создания реестра медиаструктур в Азербайджане Общество 15:10
Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает прием документов на конкурс Бизнес 14:54
Назван объем производства попутного нефтяного газа в Казахстане Энергетика 14:52
Грузия значительно увеличила импорт цемента из Азербайджана Грузия 14:44
В Азербайджане может быть создана платформа для обмена информацией в сфере кибербезопасности в банковском секторе Финансы 14:43
Москвичка с душой бакинки и ее "Аттракцион над Абшероном" (ФОТО) Культура 14:38
В Азербайджане предложено определить субъекты медиа и журналистов, к которым могут быть применены льготы Общество 14:31
Азербайджанская история и культура вызвала большой интерес в Египте (ФОТО) Культура 14:28
Казахстан сократил импорт природного газа Энергетика 14:24
МИД Франции: Переговоры с Ираном должны обеспечить нераспространение ядерного оружия Европа 14:19
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате подрыва на мине в Шушинском районе Общество 14:19
В Лондоне открылся Cultural Centre, где будут изучать азербайджанский язык, танцы и музыку Социум 14:18
Обнародовано число граждан, погибших при подрыве на минах на освобожденных территориях Азербайджана Общество 14:15
Власти ЮАР продлили до 15 января режим национального бедствия из-за коронавируса Другие страны 14:12
Названы сроки выделения EIB последнего транша кредита для интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 14:08
"Саммит за демократию" в США - бесполезный диалог, не имеющий ничего общего с демократией - АНАЛИЗ Политика 14:08
Агентство по разминированию Азербайджана распространило информацию о подрыве на мине вблизи города Шуша двух человек Происшествия 14:04
Проект транзита азербайджанского газа в Болгарию получил 30 млн евро от EIB Энергетика 13:59
В период 44-дневной войны фокус внешних кибератак в основном был сосредоточен на Центробанке Азербайджана - CERT ИКТ 13:56
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:47
Азербайджанские арбитры удостоены звания "Почетный судья Европейской гимнастики" Общество 13:37
Импорт Узбекистана вырос на более чем 20% Узбекистан 13:19
После возвращения жителей в село Агалы Зангиланского района будет восстановлена работа школы – министр Общество 13:17
В Шуше завершены работы по проектированию школы №1 Общество 13:13
Банкам Азербайджана поручено оптимизировать свою информационную безопасность Финансы 13:10
Азербайджанский фильм получил два приза в Великобритании (ФОТО) Культура 13:04
Михаил Гусман о новом канцлере Австрии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Европа 13:03
Коронавирус в Израиле: Около 6000 зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии Израиль 12:57
В селе Дашалты в Шуше два человека погибли, подорвавшись на мине Политика 12:57
Прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан за 9 месяцев превысили $3,5 млрд Экономика 12:55
Туркменистан поддерживает действия мирового сообщества по борьбе с последствиями пандемии - министр Туркменистан 12:48
Узбекистан за 10 месяцев сократил экспорт почти на 7% Узбекистан 12:40
Начал свою работу международный научный конгресс, приуроченный ко дню памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 12:33
Идет работа по определению льгот для субъектов онлайн-медиа – Ахмед Исмайлов Общество 12:32
Sinopec создала новую компанию в области альтернативных источников энергии Другие страны 12:26
В Азербайджане субъектам медиа планируется предоставить возможность пользования льготными кредитами Общество 12:15
В Азербайджане предложено применить в отношении субъектов медиа налоговые льготы (ФОТО) Общество 12:12
ЕБРР выделил кредит в 8 млн евро азербайджанской инженерно-производственной компании Экономика 12:09
Unibank расширит дистанционные банковские услуги Бизнес 11:58
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос Узбекистан 11:54
SOCAR AQŞ завершила бурение еще одной скважины на месторождении «Гюнешли» Энергетика 11:50
Bank Respublika внедряет открытый банкинг на основе современной модели аутентификации Экономика 11:45
Опасно быть абсолютно уверенным в точности карт минных полей, переданных Арменией – Эмин Гусейнов Политика 11:36
Экспорт азербайджанской нефти во Францию превысил 90 тыс. тонн Энергетика 11:30
Планируется, что стадион «Имарет» в Агдаме будет отстроен заново - спецпредставитель Президента Азербайджана Общество 11:30
В парламенте Азербайджана обсудят законопроект «О медиа» Общество 11:24
В Азербайджане оборот взаимных туристических услуг сократился более чем на 20% Экономика 11:22
Проект STEAM будет реализован в 15 регионах Азербайджана – министр Общество 11:20
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:11
Азербайджан на заседании платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" представит замглавы МИД Политика 11:07
Платежный баланс Азербайджана по итогам 9 месяцев превысил $2,4 млрд Финансы 11:04
В Южной Корее прогнозируют сокращение населения страны до 37,6 млн человек к 2070 году Другие страны 10:58
Цена на азербайджанскую нефть превышает $77 за баррель Экономика 10:44
Установлена личность человека, останки которого обнаружили в Каспийском море Общество 10:41
Первое заседание платформы сотрудничества в формате 3+3 состоится в Москве Политика 10:39
Казахстанская газодобывающая компания закупит трубы Тендеры 10:34
Биткоин демонстрирует устойчивость как финансовый ресурс - FARI Solutions ИКТ 10:34
Казахстанская нефтегазовая компания объявила тендер на ремонт электрооборудования Тендеры 10:17
Азербайджан за год увеличил экспорт алюминия более чем на 10% Экономика 10:14
Экспорт Грузией вина достиг исторического максимума Грузия 10:09
SOCAR стала одним из основных поставщиков автобензина производства ORLEN в Украину Энергетика 09:58
С начала года Азербайджан экспортировал свыше 100 тыс. тонн хлопкового волокна Экономика 09:53
В Пакистане зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом Другие страны 09:35
Погиб военнослужащий азербайджанской армии Общество 09:29
Нефть дорожает на ослаблении опасений по поводу "омикрона" Энергетика 09:23
Аэропорт в Стамбуле с начала года обслужил свыше 30 млн пассажиров Турция 09:14
Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности Грузия 08:45
Иран и Китай обсудили иранскую ядерную сделку Ядерная программа 08:23
Начались работы по строительству нового моста на реке Астарачай - посол Ирана в Азербайджане (Эксклюзив) Бизнес 08:00
Казахстан подготовил все нормативные документы для признания паспортов вакцинации с РФ Казахстан 07:28
На западе Японии уничтожили 30 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа Другие страны 06:47
В США отметили опасность 5G США 06:13
Премьер-министр и правительство Буркина-Фасо отправлены в отставку Другие страны 05:41
Нидерланды выделили €150 млн на покупку картины Рембрандта у Ротшильдов В мире 05:06
В США одобрили применение "коктейля из антител" от COVID-19 компании AstraZeneca США 04:31
Матч "Тоттенхэма" с "Ренном" в Лиге конференций перенесен из-за вспышки COVID-19 Спорт 03:56
Байден обязал федеральное правительство достигнуть нулевого уровня выбросов к 2050 году США 03:24
Ракета SpaceX стартует на орбиту с астрофизической лабораторией NASA В мире 02:42
"Лилль" и "Зальцбург" вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов Спорт 02:06
«Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов Спорт 01:58
Россия намерена поставить Турции дополнительную партию ЗРС С-400 Россия 01:20
Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей Европа 00:58
Развитие Турции не остановить - Эрдоган Турция 00:44
Матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен из-за снегопада Спорт 00:40
Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 10,5% Грузия 00:23
Грузия обнародовала наиболее экспортируемые товары в Азербайджан Грузия 00:01
Эрдоган и Раиси обсудили двусторонние отношения Турция 8 декабря 23:58
В Баку открылась фотовыставка и прошел концерт, посвященный 30-летию образования СНГ (ВИДЕО, ФОТО) Культура 8 декабря 23:47
Иранский RIPI вошел в число 25 ведущих патентовладельцев нефтегазовых нанотехнологий Иран 8 декабря 23:39
Полад Бюльбюльоглу и посол Франции в России обсудили итоги сочинской встречи Политика 8 декабря 23:36
Турция нацелена на рост экспорта продукции швейной промышленности Бизнес 8 декабря 23:24
SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на АЗС в Грузии Энергетика 8 декабря 23:03
Киев за переговоры с Москвой с участием Турции Турция 8 декабря 23:01
Будут предприняты шаги для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Ираном - посол Экономика 8 декабря 22:31
Цена газа в Европе по итогам торгов закрепилась выше $1200 за 1 тыс. куб. м Энергетика 8 декабря 22:10
В Баку показали "Дружбу глазами детей" (ФОТО) Культура 8 декабря 21:57
Главы МИД РФ и ОАЭ выразили удовлетворение стратегическим партнерством двух стран Россия 8 декабря 21:41
В Баку торжественно отметили юбилей Gənclərə dəstək – красивая музыка и несмолкающие аплодисменты (ФОТО) Культура 8 декабря 20:53
Перед матчем "Базель" - "Карабах" в Швейцарии прошел концерт азербайджанского мугама и танцев (ФОТО) Культура 8 декабря 20:42
Все новости