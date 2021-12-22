В Госфильмофонде открылась выставка, посвященная памяти Гасана Сеидбейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялось открытие выставки, посвященной памяти народного артиста Азербайджана, видного кинорежиссера и кинодраматурга Гасана Сеидбейли (1920-1980). Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

22 декабря 2021 года исполнился 101 год со дня рождения народного артиста Азербайджана Гасана Сеидбейли. В связи с этой датой руководство и сотрудники Госфильмофонда посетили могилу видного кинорежиссера, почтив его память.

В экспозицию, развернутую в Госфильмофонде, вошло более 40 фотографий, которые отражают жизнь и творчество кинорежиссера, многие из них представлены впервые. Данные фотоснимки хранятся в личном архиве Гасана Сеидбейли в Госфильмофонде.

Также в Госфильмофонде состоялся показ документальной кинокартины "Bizim Həsən müəllim" ("Наш Гасан муаллим"). Режиссером киноленты является заслуженный деятель искусств Явер Рзаев.

Гасан Сеидбейли родился 22 декабря 1920 года в Баку. В 1938-1939 годах учился в Ленинградском институте кинорежиссеров (сейчас - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения). В 1942 году начал литературную деятельность. В 1943 году продолжил образование на режиссерском факультете ВГИКа.

Гасан Сеидбейли является режиссером таких художественных фильмов, как "Телефонистка", "Насими", "Я помню тебя, учитель", "Ищите девушку". По его сценарию были сняты фильмы "Родному народу", "На дальних берегах", "Под знойным небом" и другие.

Скончался Гасан Сеидбейли 25 июня 1980 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)