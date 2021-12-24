Музыкальное царство поэзии Низами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной школе искусств имени Гара Гараева прошел музыкальный художественно-поэтический вечер "Nizami poeziyasının musiqi səltənəti" (Музыкальное царство поэзии Низами), посвященное Году Низами Гянджеви и 880-летию великого азербайджанского поэта и философа, сообщает Trend Life.

На открытии вечера была представлена видеопрезентация "Nizamidə musiqi və musiqidə Nizami" (Музыка в Низами и Низами в музыке) о музыкальных инструментах, описанных в творчестве поэта, а также о воплощении наследия Низами в композиторском искусстве и произведениях, написанных на основе произведений поэта, обогативших нашу музыкальную культуру. Гостям был также представлен видеоматериал о влиянии наследия Низами на развитие искусства миниатюры, ковроткачества, научные исследования международных центров.

На мероприятии прозвучали различные произведения в исполнении учащихся и преподавателей школы, были представлены танцевальные номера, выставка работ учеников Нигяр Шихалиевой и Али Агададашева.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)