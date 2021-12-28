Анар Керимов внес ясность в вопрос создания Дома-музея Ахмеда Джавада
БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Анар Керимов внес ясность в вопрос создания Дома-музея азербайджанского писателя и поэта Ахмеда Джавада, юбилей которого будет отмечаться в 2022 году, сообщает Trend Life.
Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Керимов сообщил, что соответствующие отделы министерства готовят предложения в связи с юбилеем Ахмеда Джавада.
По его словам, в этих предложениях найдет отражение и вопрос создания Дома-музея Ахмеда Джавада.
"После того как предложения будут утверждены, мы приступим к работе", - сказал Керимов.
Отметим, что в 2022 году со дня рождения Ахмеда Джавада исполнится 130 лет.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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