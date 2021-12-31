В Баку прошел новогодний концерт Cadenza orchestra "Шутка и танец" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел новогодний концерт камерного оркестра Cadenza под названием "Шутка и танец", сообщает Trend Life.

В исполнении оркестра прозвучали произведения классиков мировой и азербайджанской музыки – Иосифа Гайдна, Дмитрия Шостаковича, Иоганна Штрауса, Гара Гараева, Джона Кейджа и Оливье Мессиана.

Cadenza как ансамбль был создан в 2016 году. Принимал участие в республиканских и международных фестивалях. Начиная с этого года, коллектив функционирует как оркестр. Оркестр проводит в городах и регионах музыкально-просветительские мероприятия, в которых представлены произведения, относящиеся ко всем периодам истории музыки. Целью деятельности коллектива также является сохранение традиций современного музыкального исполнительства в Азербайджане, восстановление и развитие традиций современных музыкальных ансамблей, созданных в нашей стране. Художественным руководителем оркестра является композитор Туркар Гасымзаде

(Автор: Вугар Иманов)