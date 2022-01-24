Деятели культуры поделились воспоминаниями о Расми Джабраилове, сыгравшем в семи азербайджанских фильмах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Деятели культуры Азербайджана поделились с Trend Life воспоминаниями об известном актере театра и кино, заслуженном артисте России, актере Театра имени Владимира Маяковского Расми (Рамзес) Джабраилове. Актер скончался вчера на 90-м году жизни.

В картине Огтая Миргасымова "1001-я гастроль"(1001-ci qastrol) - музыкальной комедии 1974 года с элементами мюзикла и приключений, съемки которой былиреализованы по инициативе выдающегося актёра и певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова, сыгравшего в нем главную роль, Расми Джабраилов сыграл его недоброжелателя – бездарного Гаранефиса, который вечно строил козни против талантливого певца.

Народный артист, режиссер Огтай Миргасымов: "Я всегда старался работать с искренними, честными, гордыми, позитивными людьми, потому что творческий коллектив фильма является большой семьей. Таким был Расми Джабраилов - личность с высокими человеческими качествами и профессионализмом, уход из жизни которого является большой потерей для искусства. Он был очень добродушным человеком. Его актерский талант больше относился к комическому жанру, в котором его творчество оставило заметный след. Память о Расми Джабраилове навсегда останется в наших сердцах".

Народный артист, актер театра и кино Рафиг Азимов: "В тот период Рамзес, так все мы его звали, был актером Московского театра на Таганке. Он был старше меня на шесть лет. Чтобы поближе с ним познакомиться, я пригласил его на обед, где мы тепло пообщались, обменялись опытом на тему того, как совмещать работу в театре и кино. Ведь он в то время снимался сразу в семи-восьми картинах и еще выступал на сцене. Как он все успевал? Часть съемок фильма "1001- я гастроль" проходила в Сухуми. Я играл Гагаша, влюбленного в Ширин ханум, которую играла известная грузинская актрисе Лия Элиава. Были хорошие сцены с их участием и известным актером, народным артистом СССР Адилем Искендеровым. К большому сожалению, многие кадры не попали в фильм. Кстати, в фильме "Украли жениха", снятом в 1986 году, я озвучил его роль Ахмеда-дайы. Замечательный был человек и актер".

Заслуженный работник культуры, директор картин Надир Алиев работал с Расми Джабраиловым сразу в трех фильмах - Огтая Миргасымова "1001- я гастроль" (1001-ci qastrol), Максуда Ибрагимбекова "Скажи, что любишь меня!" (De ki, məni sevirsən!, 1977) и Вагифа Мустафаева и Джейхуна Мирзоева "Украли жениха" (Bəyin oğurlanması, 1986).

"Рамзес был очень деликатным, внимательным, очень культурным и простым в общении человеком. Сразу чувствовалась хорошая школа, он окончил актёрский и режиссерский факультеты ГИТИСа, сыграл в более чем семидесяти фильмах, многие из которых любимы зрителями, как театральный режиссер ставил спектакли. Его называли мастером эпизодов, и, на мой взгляд, его актерский потенциал в кино был не всецело реализован. Светлая память душевному человеку и актеру", - сказал Надир Алиев.

Народный артист, актер театра и кино Видади Гасанов сыграл с Расми Джабраиловым в фильме "Украли жениха": "Когда снимался фильм, я был выпускником Государственного университета культуры и искусства. Как молодому актеру мне было очень интересно наблюдать за игрой мастеров, которые всегда делились с нами своими советами, поддерживали во всем. Расми Джабраилов запомнился мне как очень благородный и добродушный человек, который всегда привносил на съемочную площадку позитивные моменты своими юмористическими историями. А его роль в фильме Ахмеда-дайы и по сей день любима зрителями".

Расми Джабраилов также сыграл в фильмах Расима Исмайлова "Деловая поездка" (İşgüzar səfər, 1982. Главная роль - Байрамов) и "Частный визит в немецкую клинику" (Alman klinikasına şəxsi səfər, 1988), ювелира в картине Эльдара Гулиева "Низами" (Nizami, 1982) с участием в главной роли народного артиста СССР Муслима Магомаева и в фильме Расима Оджагова "Храм воздуха" (Ölsəm... bağışla,1989).

Известный писатель, киносценарист, драматург, народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде в жизни только раз снялся в кино как актер, сыграв в фильме Максуда Ибрагимбекова "Скажи, что любишь меня!" следователя по имени Натиг. Интересно, что Расим Джабраилов в этом фильме также воплотил образ под своим именем Расми.

"Я неоднократно говорил, что съемки в этом фильме являются ошибкой молодости, так как каждый должен заниматься своим делом. Актерство - это большая профессия и этот талант дан не каждому. Но именно благодаря этой ошибке я познакомился со многими замечательными людьми и актерами, среди которых был Расми Джабраилов. Он был прекрасным человеком и актером! К тому же очень доброжелательной и искренней личностью. Всегда рассказывал интересные и смешные истории из своей творческой жизни, чем привносил особо добрую обстановку на съемочную площадку. Он так артистично их рассказывал, что все падали от смеха! Мы обменялись телефонами и, когда я ездил в командировку в Москву, встречались и очень тепло общались. В моей душе Расми Джабраилов оставил самые приятные воспоминания. Он оставил большой след в жизни и искусстве!" - сказал Натиг Расулзаде.

(Автор: Вугар Иманов)