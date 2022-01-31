100-й показ Мусье Жордана, или В чем успех известного спектакля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку в минувшее воскресенье состоялся юбилейный, 100-й, показ спектакля "Мусье Жордан, ученый ботаник и дервиш Масталишах – знаменитый колдун", поставленный по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский.

Первый показ спектакля состоялся на сцене театра в декабре 2011 года, и постановка сразу же завоевала любовь бакинцев. А затем спектакль очаровал и привлек внимание зрителей в Москве, Киеве, Одессе, Тбилиси, Санкт-Петербурге, Ярославле, Кишиневе, Бельцах, Смоленске, Пскове и Великих Луках.

Действие постановки происходит в Карабахе в 1848 году. Французский ботаник, член Королевской академии Жордан приезжает сюда для изучения местных видов растений. Он гостит у владельца кочевья Текле-Муганлы Хатамхана-аги. Его племянника, молодого Шахбаза привлекают рассказы Жордана о Париже, и он собирается ехать туда вместе с французом учиться наукам. Но этого не хотят его невеста Шарафниса и тетя Шахрабану-ханум. Чтобы помешать поездке, они прибегают к помощи известного дервиша Мастали…

Несмотря на то, что состоялся 100-й показ спектакля, он все так же вызывает интерес у публики, а актеры играют с большим воодушевлением, как и в первый раз.

Возможно, те, кто еще не видел спектакль, зададутся вопросом: "В чем успех постановки?". Для большинства он заключается в великолепных декорациях, изысканных костюмах, интересных режиссерских решениях, потрясающей актерской игре… И если вы еще не видели постановку, то обязательно посетите Бакинскую русдраму.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)