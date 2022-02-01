Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО)

Культура 1 февраля 2022 20:46 (UTC+04:00)
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На языке самого страстного танца в мире – фламенко - бакинцам представлено бессмертное произведение Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", сообщает Trend Life.

Театр национального танца Испании Flamenco Live продемонстрировал на сцене Дворца Гейдара Алиева музыкальный спектакль фламенко "Легенда о Ромео и Джульетте".

Трагическая история Ромео и Джульетты известна всем, о любви юноши и девушки из двух враждующих веронских родов ставят театральные и балетные спектакли, снимают фильмы, пишут картины…

Но в этот раз судьба Ромео и Джульетты бакинцам показана в страстном танце – фламенко. Артисты Flamenco Live перенесли зрителей в волшебный мир испанского фламенко, музыки каблуков и кастаньет, чарующих движений рук, взмахов веера...

Вражда Монтекки и Капулетти, преграды, встающие перед влюбленными Ромео и Джульеттой, невозможность быть вместе, безысходность перед обстоятельствами – всю гамму чувств от ненависти до любви, от отчаяния до надежды артисты Flamenco Live продемонстрировали языком танца.

Фламенко завораживает с первой минуты, это и экспрессия, и огонь, и страсть... И спектакль "Легенда о Ромео и Джульетте", наполненный эмоциями и переживаниями, покорил бакинцев, которые выражали свой восторг бурными аплодисментами.

Отметим, что Flamenco Live – уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется puro flamenco - чистое, подлинное фламенко во всём его многообразии! Все участники коллектива - многократные лауреаты международных конкурсов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Музыка и самый страстный танец в мире - Легенда о влюблённых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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