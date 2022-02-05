Память Гара Гараева впервые почтили синтезом электронной музыки и тара (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Синтезом электронной музыки и тара почтили память видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), сообщает Trend Life.

Проект посвящен 104-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора.

Музыку "Танец страстной девушки" из легендарного балета Гара Гараева "Тропою грома" исполнили заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде и музыкант, аранжировщик Emin AZE.

Гара Гараев - автор трех опер, трех балетов и трех симфоний, а также многочисленных музыкальных произведений. Его творческое наследие охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается экспрессивностью, эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма, тесно связан с принципами народной музыки.

Произведения Гара Гараева, в том числе "Родина", "Лейли и Меджнун", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Дон Кихот" и другие, входят в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Гара Гараев окончил Бакинский музыкальный техникум и Азербайджанскую консерваторию. Работал в Ленинградском академическом драматическом театре имени М.Горького, а также в Москве. Композиторскую деятельность совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Бакинской филармонии, председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР, на протяжении многих лет преподавал в Азербайджанской консерватории, был ее ректором.

(Автор: Вугар Иманов)