На Первом канале России покажут фильм с бакинкой в главной роли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Белый снег", главную роль в котором исполнила наша соотечественница, популярная актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Академического театра Вахтангова (Москва) Ольга Лерман, покажут в эфире Первого канала (России), сообщает Trend Life со ссылкой на телеканал.

Показ фильма состоится 19 февраля в 22:20 по бакинскому времени.

"Белый снег" – драма об основных этапах жизненного и спортивного пути легендарной Елены Вяльбе - от первых ее шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, когда Вяльбе завоевала все 5 золотых наград в лыжных гонках из 5 возможных и установила новый мировой рекорд. Елена Вяльбе - трёхкратная Олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира и т.д.

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в семье Виктории Лерман (завпостановочной частью Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна) и заслуженного артиста Фуада Османова. С детства Ольга выходила на сцену театра в детских спектаклях.

Занималась художественной гимнастикой, выпускница Бакинского хореографического училища. С 18 лет живет и работает в Москве. В 2006-2011 годах училась в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. Начиная с третьего курса, играла в Театре сатиры, которым руководит Александр Ширвиндт. С 2009 года ею сыграны роли в более, чем пятнадцати спектаклях на сцене четырёх московских театров. Снималась в более 20 кинофильмах и сериалах (главные роли – "Тайны госпожи Кирсановой", "Калашников", "Красавчик", "Шулер" и т.д).

(Автор: Джани Бабаева )