Трагедия женщины, которая оказалась в плену во время Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле состоялся показ спектакля Adsız qadın ("Безымянная женщина"), приуроченный к 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщил Trend Life актер и режиссер Азербайджанского государственного музыкального театра Эльчин Иманов.

Перед началом спектакля гостям была представлена фотоэкспозиция, отражающая события Ходжалинской трагедии. Спектакль поставлен при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, муниципалитетом Стамбула Урманийе и Азербайджанским визуальным театральным кружком в Турции Xarıbülbül.

Режиссером-постановщиком спектакля в жанре драмы по одноименному произведению турецкого драматурга Айгюн Гасаноглу является Эльчин Иманов. В главной роли - Кямаля Кямал. В ролях – Илкнур Торуноглу, Ромен Гусейнов и Фуад Алиев. Музыкальное и световое оформление - Абдулхалим Айтадж, координатор – Юнус Сойупек, художник – Тариэль Ализаде, декорации – Летафет Рафиггызы.

В драме рассказывается о трагедии женщины, которая оказалась в плену во время Ходжалинской трагедии, о тяготах и невзгодах, чудовищных истязаниях, пытках и зверствах оккупантов, которые ей пришлось вынести. Спектакль сопровождался документальными кадрами, композициями азербайджанских и турецких классиков.

В заключении творческому коллективу были преподнесены благодарственные письма.

Выступившие отметили, что Ходжалинский геноцид стал результатом агрессивной и преступной политики Армении. Он является одним из тяжких преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. На протяжении около 30 лет в результате агрессивной политики Армении около 20 процентов территории Азербайджана находилось под оккупацией, была проведена политика этнической чистки, осуществлен физический и моральный террор против азербайджанского народа, более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, древнее культурное наследие нашего народа было уничтожено и разграблено. В результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года территориальная целостность Азербайджана была восстановлена, на освобождённых землях Карабаха и других прилегающих районов идет активный процесс строительства и восстановления.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Вугар Иманов)