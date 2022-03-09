В Лос-Анджелесе прошел концерт Эмиля Афрасияба, посвященный дружбе Азербайджана и Израиля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, преподаватель Музыкального колледжа Беркли (Berklee College of Music, США), заслуженный артист Эмиль Афрасияб провел в Лос-Анждлесе вечер джаза, сообщает Trend Life.

Концерт был посвящен дружественным отношениям Азербайджана и Израиля и приурочен к 30-летию установления дипломатических связей между двумя странами.

На концерте прозвучали азербайджанские песни в джазовой интерпретации и авторские композиции Эмиля Афрасияба. С вокальными номерами также выступила супруга Эмиля Афрасияба Лейла Бабаева-Афрасияб.

Напомним, что 25 декабря 1991 года Израиль официально признал независимость Азербайджана. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 7 апреля 1992 года.

(Автор: Вугар Иманов)